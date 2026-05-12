Cuando muere el titular de un inmueble y hay más de un heredero, una de las primeras peleas es quién puede vivir en la casa mientras dura el juicio sucesorio. La respuesta no es simple, pero el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) establece criterios claros para resolverlo. El proceso puede resolverse de tres formas distintas: por acuerdo entre los herederos, por la figura de la atribución preferencial o, en última instancia, por decisión judicial. El artículo 2381 del CCyC establece que el cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir la atribución preferencial de la propiedad o del derecho a la locación del inmueble que les sirve de habitación, siempre que hayan tenido allí su residencia al tiempo de la muerte del causante. El beneficio incluye no solo la propiedad del inmueble, sino también los muebles existentes en él, lo que tiene impacto práctico inmediato para el heredero que continúa habitando la casa. En términos generales, el ordenamiento jurídico vigente diseñó un sistema flexible que contempla distintas modalidades, adaptándose al grado de acuerdo o conflicto existente entre los coherederos. El cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Esto opera de forma automática, sin necesidad de pedirlo. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. En conclusión, la ley prioriza a quien vivía en el inmueble al momento del fallecimiento, pero el camino concreto depende de si hay acuerdo entre los herederos o si la decisión la toma el juez.