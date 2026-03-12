Aunque muchas personas cambian las sábanas con frecuencia y mantienen la funda impecable, es común descubrir que la almohada termina tomando un tono amarillento con el paso del tiempo. Este fenómeno doméstico tiene una explicación simple: el contacto constante con el cuerpo durante las horas de sueño provoca que distintos fluidos naturales se acumulen en el relleno del almohadón. Especialistas en higiene del hogar explican que el cambio de color no está relacionado únicamente con la suciedad visible. En realidad, intervienen varios factores cotidianos que actúan incluso cuando la funda se lava regularmente. El principal motivo es la absorción de humedad corporal. Durante la noche, el cuerpo libera sudor, aceites naturales de la piel y restos de productos cosméticos o capilares que atraviesan la tela de la funda. Con el uso continuo, estos residuos se filtran hacia el interior de la almohada y generan manchas amarillas difíciles de eliminar. Entre las causas más habituales se encuentran: Con el paso de los meses, esta mezcla de humedad y aceites produce la coloración amarillenta que muchas personas detectan al retirar la funda. Aunque es difícil evitar por completo el desgaste natural, existen hábitos simples que ayudan a prolongar la vida útil de la almohada y mantenerla en mejores condiciones. Algunas recomendaciones habituales incluyen: Además de la higiene, los especialistas recomiendan prestar atención al estado del relleno. Con el uso continuo, las almohadas pierden forma, acumulan humedad y pueden retener partículas de polvo. Por este motivo, muchos fabricantes sugieren reemplazarlas aproximadamente cada uno o dos años, dependiendo del material y la frecuencia de uso. Mantener una buena limpieza de la ropa de cama y proteger el relleno no solo ayuda a evitar manchas amarillas, sino que también mejora la calidad del descanso y la higiene del dormitorio.