Hay trucos caseros de limpieza que no requieren productos especiales ni demasiado tiempo. Uno de ellos consiste en guardar la cáscara de limón después de utilizar la fruta y colocarla en el desagüe de la bacha.

La recomendación se volvió popular por ser una alternativa sencilla para el mantenimiento de la cocina. La idea es aprovechar una parte del limón que normalmente se descarta y utilizarla para ayudar a combatir uno de los problemas más habituales de las cañerías: los malos olores.

Para qué sirve poner cáscara de limón en el desagüe

La cáscara concentra buena parte de los aceites esenciales del limón, responsables de su aroma característico. Al entrar en contacto con el agua, estos compuestos pueden ayudar a dejar un olor más fresco y a disimular los aromas desagradables que pueden acumularse en el desagüe por restos de comida, grasa y humedad.

Para aplicar el truco, primero hay que enjuagar la cáscara para retirar los restos de pulpa y luego colocar uno o varios trozos pequeños en el desagüe. Al dejar correr agua, parte de los compuestos aromáticos se liberan y ayudan a mantener un aroma más agradable en la zona.

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Por qué recomiendan hacerlo una vez por semana

La frecuencia semanal está relacionada con la acumulación de olores y residuos dentro del desagüe. No se trata de una limpieza profunda, sino de un pequeño mantenimiento que puede incorporarse fácilmente a la rutina de la cocina.

El limón también contiene ácido cítrico, que tiene propiedades desincrustantes, aunque una pequeña cantidad de cáscara no alcanza para reemplazar una limpieza profunda. Por eso, el principal beneficio del truco está relacionado con el aroma y el mantenimiento habitual.

Un truco que no reemplaza la limpieza

La cáscara de limón no sirve para destapar una cañería obstruida ni elimina por sí sola toda la grasa y suciedad acumulada. Si el agua comienza a drenar lentamente, aparece un olor fuerte que persiste o existe una obstrucción, es necesario realizar una limpieza adecuada.

Además, no conviene dejar grandes cantidades de cáscara dentro de la cañería. Los restos orgánicos pueden terminar acumulándose y generar el efecto contrario al buscado. Por eso, lo recomendable es utilizar trozos pequeños y retirarlos después de un tiempo.