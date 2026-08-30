Rociar vinagre en el parabrisas del auto por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

El vinagre se convirtió en uno de los trucos caseros más utilizados por los conductores para limpiar el vidrio del auto. Es económico, fácil de conseguir y quienes lo recomiendan destacan su capacidad para ayudar a eliminar distintos tipos de suciedad y manchas.

Vinagre para limpiar y desengrasar el vidrio del auto

El más recomendado es el vinagre blanco destilado, ya que deja menos residuos sobre la superficie. Su principal componente es el ácido acético, al que se le atribuyen propiedades desinfectantes y desengrasantes que pueden ayudar a dejar los vidrios transparentes.

Por eso, se lo utiliza para remover restos de insectos, excremento de aves, savia de árboles y manchas de agua dura, que suelen presentar un alto contenido de minerales. También se menciona su uso en climas fríos o húmedos para ayudar a reducir la condensación dentro del vehículo.

Para aplicarlo, se recomienda diluirlo en partes iguales con agua y utilizar un paño de microfibra para evitar rayones. El vinagre puro y en exceso podría dañar, con el uso frecuente, las gomas, los plásticos o la pintura del auto.

Rociar vinagre en el parabrisas del coche: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

La creencia sobre la escarcha y el hielo

El otro uso más difundido es como método casero para retrasar la formación de escarcha o hielo en las mañanas frías. La explicación que circula es que el ácido acético del vinagre reduce el punto de congelación del agua, lo que dificultaría que el hielo se forme o se adhiera al vidrio.

Se trata de un principio químico: mezclar un soluto con agua puede bajar su punto de congelación, algo similar a lo que ocurre con la sal.

Sin embargo, no hay estudios ni datos concretos y verificables que confirmen cuánto se reduce ese punto de congelación al usar vinagre diluido, ni qué tan efectivo resulta frente a heladas intensas.

Por eso, este uso se mantiene más como una creencia popular extendida entre conductores que como una solución con respaldo científico comprobado.

Junto a este truco, suelen mencionarse otros remedios caseros con el mismo nivel de sustento anecdótico, como frotar el vidrio con cebolla cruda o con una papa cortada, aunque tampoco cuentan con evidencia verificable que los respalde.