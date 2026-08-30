Adiós a las toallas ásperas: el sencillo truco de lavado para mantenerlas suaves por más tiempo

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Con el paso de los lavados, las toallas pueden perder la suavidad que tenían cuando eran nuevas. Las fibras comienzan a sentirse rígidas y, aunque resulte contradictorio, uno de los productos utilizados habitualmente durante el lavado puede contribuir al problema.

Existe un sencillo truco casero que consiste en reemplazar ocasionalmente el suavizante por vinagre blanco, una alternativa que puede ayudar a retirar residuos acumulados entre las fibras y recuperar parte de su textura.

¿Por qué las toallas quedan ásperas después de lavarlas?

Una de las causas puede ser la acumulación de detergente y suavizante. Aunque este último está pensado para aportar perfume y una sensación agradable a las prendas, puede dejar una película sobre las fibras de las toallas cuando se utiliza repetidamente o en exceso.

A esto se suman otros factores, como utilizar demasiado detergente, sobrecargar el lavarropas, la presencia de minerales en el agua dura o un secado inadecuado.

Con el tiempo, estos residuos pueden hacer que las fibras se vuelvan menos flexibles y que la toalla pierda parte de su capacidad de absorción.

El truco con vinagre blanco para mantener las toallas suaves

Una alternativa consiste en utilizar vinagre blanco en lugar del suavizante durante determinados lavados.

Su acidez puede ayudar a desprender algunos restos de detergente y depósitos minerales acumulados en las fibras, haciendo que estas queden menos rígidas después del lavado.

Para hacerlo, se puede colocar una pequeña cantidad de vinagre blanco en el compartimento destinado al suavizante y realizar el ciclo habitual. No es necesario utilizar grandes cantidades ni aplicarlo directamente sobre las toallas.

Además, no conviene mezclarlo con productos que contengan lavandina o cloro, ya que esa combinación puede liberar gases peligrosos.

¿Las toallas quedan con olor a vinagre?

Una de las principales dudas sobre este método es el olor. Sin embargo, utilizado en una cantidad moderada y con un ciclo de lavado completo, el aroma característico del vinagre suele desaparecer durante el enjuague y el secado.

También es importante evitar utilizar más detergente del necesario. Una mayor cantidad no significa necesariamente una mejor limpieza y puede favorecer la acumulación de producto entre las fibras.

Por último, sacudir las toallas antes de tenderlas o colocarlas en la secadora puede ayudar a separar las fibras y conservar una textura más agradable.

El vinagre no devolverá automáticamente a una toalla muy deteriorada su estado original, pero puede convertirse en un aliado para reducir residuos y mantenerlas suaves durante más tiempo.