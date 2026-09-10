Rociar vinagre en los lentes: por qué es tan recomendado y para qué se usa

Mantener los lentes de los anteojos limpios es importante para conservar una buena visibilidad y evitar que las huellas, el polvo y la grasa acumulada dificulten la visión. Por eso, en redes sociales y distintos consejos caseros se popularizó el uso de vinagre blanco como una alternativa económica para limpiarlos.

La recomendación se relaciona con uno de sus componentes principales: el ácido acético, que tiene capacidad para ayudar a remover determinados residuos y marcas de distintas superficies. De allí surge la idea de utilizarlo también sobre los cristales de los anteojos.

Sin embargo, que el vinagre sea útil para la limpieza doméstica no significa que sea adecuado para cualquier tipo de lente. Los anteojos actuales pueden incorporar tratamientos como capas antirreflejo, protección contra rayones o filtros especiales, por lo que requieren productos compatibles con esos materiales.

Rociar vinagre en los lentes: por qué es tan recomendado y para qué se usa

¿Para qué se usa el vinagre en los lentes?

El vinagre puede ayudar a desprender grasas, huellas y algunos residuos superficiales cuando se utiliza sobre una superficie compatible. Esa es la razón principal por la que este método casero se hizo popular.

El problema es que no todos los cristales tienen la misma composición ni los mismos recubrimientos. Por eso, no conviene rociar vinagre directamente sobre cualquier lente sin comprobar antes las indicaciones del fabricante o de la óptica.

Cuidados a tener en cuenta para la limpieza segura de los anteojos

Para la limpieza habitual, fabricantes como ZEISS, empresa alemana especializada, entre otras áreas, en la fabricación de lentes para anteojos, recomiendan productos específicamente formulados para lentes, incluidos aquellos que tienen tratamientos antirreflejo. Estos productos están diseñados para eliminar la suciedad sin comprometer las capas de la superficie.

También es importante evitar limpiadores domésticos, productos abrasivos y materiales que puedan rayar los cristales. Una limpieza adecuada comienza retirando las partículas de polvo y continúa con un producto apto para lentes y un paño de microfibra limpio.

En consecuencia, el vinagre tiene una explicación detrás de su popularidad. Sin embargo, antes de probar este truco, lo más recomendable es revisar qué tipo de lentes se tienen y seguir las instrucciones específicas de limpieza.