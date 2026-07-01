La lengua de suegra, conocida científicamente como sansevieria, es una de las especies más valoradas en el hogar. Más allá de su valor estético, expertos en jardinería revelan que esta planta posee propiedades únicas que pueden potenciar el crecimiento de otras especies en el jardín.

Un truco casero y natural consiste en enterrar pequeños trozos de sus hojas en las macetas de otras plantas. Este método aprovecha los beneficios nutritivos de la sansevieria para fortalecer el desarrollo vegetal.

¿Para qué sirve realmente agregar lengua de suegra en otra maceta?

Las hojas de esta planta son ricas en nitrógeno, proteínas y clorofila. Estos elementos son fundamentales para asegurar un crecimiento vigoroso y mantener el color verde de las plantas.

Al descomponerse en el sustrato, la hoja libera minerales clave como magnesio, calcio y potasio. Estos tres componentes son esenciales para estimular la floración y el desarrollo saludable de las raíces .

La descomposición también aporta carbono al suelo. Este proceso ayuda a equilibrar otros abonos ya presentes y mejora significativamente la estructura del sustrato.

Beneficios de utilizar lengua de suegra

Un beneficio destacado es la presencia de saponinas en la lengua de suegra. Este compuesto natural funciona como una barrera biológica contra plagas y hongos. Su incorporación en la tierra reduce la proliferación de microorganismos dañinos que suelen aparecer en ambientes con mucha humedad.

Esta técnica resulta particularmente útil para plantas ubicadas en interiores, balcones o terrazas. En estos espacios, donde la ventilación y los ciclos de riego puede favorecer enfermedades, el aporte protector de las saponinas suele ser muy útil.

Cómo aplicar el truco paso a paso

El procedimiento para implementar este truco es muy simple. Primero, se debe seleccionar una hoja de lengua de suegra que ya esté lista para ser podada. Es preferible elegir aquellas que presenten bordes secos o quemaduras leves por el sol para aprovechar el material vegetal.

Luego, utilizando una tijera previamente desinfectada, se corta la hoja en fragmentos pequeños y finos. Estos trozos deben distribuirse alrededor del tallo de la planta elegida, enterrándolos con sumo cuidado en el sustrato para evitar dañar las raíces principales o el tronco.

Es recomendable iniciar el proceso con una cantidad pequeña de material. Los expertos sugieren ajustar la cantidad según la respuesta de cada especie, ya que un exceso de hojas podría obstruir el drenaje de la maceta si no existe un flujo de agua adecuado.

El mejor momento para nutrir tus plantas

Las estaciones ideales para aplicar este método son el otoño y la primavera. Aunque también es posible realizarlo durante el verano, los resultados podrían tardar un poco más en manifestarse debido a que las temperaturas elevadas afectan el proceso natural de descomposición.

Es importante recordar que este truco es un complemento. Para que sea efectivo, debe acompañarse de los cuidados básicos esenciales: un riego adecuado según la especie, buena iluminación y un sustrato de alta calidad que permita el correcto desarrollo de la planta tratada.