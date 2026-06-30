Ni cartas ni damas: el juego de mesa que estimula el cerebro, fortalece la memoria y potencia la concentración Fuente: Shutterstock

En un mundo dominado por las pantallas, hay un juego de mesa con más de mil años de historia que sigue siendo uno de los mayores desafíos para la mente. No depende del azar, no requiere velocidad física y cada partida obliga a pensar varios movimientos por adelantado.

Se trata del ajedrez, una actividad que, además de entretener, es reconocida por especialistas por sus efectos positivos sobre distintas funciones cognitivas.

Practicarlo de manera habitual puede ayudar a ejercitar el cerebro, mejorar la memoria y fortalecer la capacidad de concentración en personas de todas las edades.

¿Por qué el ajedrez estimula el cerebro?

A diferencia de otros juegos de mesa, el ajedrez exige analizar constantemente distintas situaciones antes de tomar una decisión.

Ni cartas ni damas: el juego de mesa que estimula el cerebro, fortalece la memoria y potencia la concentración Fuente: Shutterstock

Cada movimiento implica evaluar riesgos, anticipar posibles respuestas del rival, resolver problemas y elaborar estrategias. Este proceso activa diversas áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento lógico, la planificación y la toma de decisiones.

Por ese motivo, numerosos especialistas consideran al ajedrez como un auténtico entrenamiento mental que mantiene al cerebro activo y en constante aprendizaje.

Los principales beneficios de jugar al ajedrez

Practicar ajedrez de forma regular puede aportar múltiples beneficios para el funcionamiento cognitivo.

Ni cartas ni damas: el juego de mesa que estimula el cerebro, fortalece la memoria y potencia la concentración Fuente: Shutterstock

Entre los más destacados se encuentran:

Estimula la memoria a corto y largo plazo.

Mejora la concentración y la atención sostenida.

Favorece el razonamiento lógico y el pensamiento estratégico.

Ayuda a desarrollar la capacidad para resolver problemas.

Potencia la creatividad al buscar distintas alternativas de juego.

Ejercita la planificación y la toma de decisiones.

Fortalece la paciencia y el autocontrol.

Estas habilidades no solo resultan útiles durante una partida, sino también en la vida cotidiana, el estudio y el ámbito laboral.

Cómo ayuda el ajedrez a fortalecer la memoria

Uno de los mayores desafíos del ajedrez consiste en recordar patrones de juego, aperturas, posiciones de piezas y estrategias utilizadas en partidas anteriores.

Este ejercicio constante obliga al cerebro a almacenar y recuperar información de manera permanente, fortaleciendo la memoria con el paso del tiempo.

Además, cada nueva partida representa una situación diferente, lo que mantiene el aprendizaje activo y evita que el cerebro funcione de forma automática .

Un aliado para mejorar la concentración

Durante una partida de ajedrez, cualquier distracción puede cambiar completamente el resultado.

Por eso, quienes practican este juego desarrollan una gran capacidad para mantener la atención durante largos períodos , analizando cada movimiento sin perder el foco.

Con el tiempo, este entrenamiento puede trasladarse a otras actividades que requieren concentración, como estudiar, trabajar o resolver tareas complejas.