La limpieza de la heladera es clave para mantener el electrodoméstico funcional y con consumo adecuado de energía. Sin embargo, muchas personas olvidan mantener limpia la parte de atrás , zona que suele juntar mugre y polvo.

Por qué es importante limpiar la parte de atrás de la heladera

Esta tarea de mantenimiento muchas veces es pasada por alto, pero es clave por diversos motivos:

Mejora la eficiencia energética: en la parte trasera se ubica el condensador y otras piezas encargadas de disipar el calor. Cuando acumulan polvo, pelusas o suciedad, la temperatura no se libera y la heladera debe trabajar de más, lo que puede disparar el consumo eléctrico.

Prologa la vida útil del motor : un condensador sucio hace que el compresor trabaje más, lo que puede acelerar el desgaste.

Ayuda a mantener una mejor refrigeración : cuando el sistema de ventilación está limpio se mejora la temperatura interna, lo que ayuda a preservar los alimentos.

Disminuye la presencia de polvo y alérgenos: las pelusas pueden afectar la calidad del aire del hogar.

Paso a paso: cómo limpiar la parte trasera de la heladera y cada cuánto hacerlo

Para hacer la limpieza del electrodoméstico se deben seguir los siguientes pasos:

Desenchufar el electrodoméstico

Separar la heladera de la pared con cuidado

Con un cepillo seco y suave, retirar el polvo acumulado con movimientos hacia abajo.

Si hay grasa pegada, se puede usar un paño con agua tibia

Antes de finalizar el proceso y enchufar la heladera, asegurarse que esté todo seco

Se aconseja realizar la limpieza cada seis meses. Sin embargo, en hogares con mascotas o con mucho polvo, es ideal hacerlo cada 4 meses.