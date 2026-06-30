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La limpieza de la heladera es clave para mantener el electrodoméstico funcional y con consumo adecuado de energía. Sin embargo, muchas personas olvidan mantener limpia la parte de atrás, zona que suele juntar mugre y polvo.

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Por qué es importante limpiar la parte de atrás de la heladera

Esta tarea de mantenimiento muchas veces es pasada por alto, pero es clave por diversos motivos:

  • Mejora la eficiencia energética: en la parte trasera se ubica el condensador y otras piezas encargadas de disipar el calor. Cuando acumulan polvo, pelusas o suciedad, la temperatura no se libera y la heladera debe trabajar de más, lo que puede disparar el consumo eléctrico.
  • Prologa la vida útil del motor: un condensador sucio hace que el compresor trabaje más, lo que puede acelerar el desgaste.
  • Ayuda a mantener una mejor refrigeración: cuando el sistema de ventilación está limpio se mejora la temperatura interna, lo que ayuda a preservar los alimentos.
  • Disminuye la presencia de polvo y alérgenos: las pelusas pueden afectar la calidad del aire del hogar.

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Paso a paso: cómo limpiar la parte trasera de la heladera y cada cuánto hacerlo

Para hacer la limpieza del electrodoméstico se deben seguir los siguientes pasos:

  • Desenchufar el electrodoméstico
  • Separar la heladera de la pared con cuidado
  • Con un cepillo seco y suave, retirar el polvo acumulado con movimientos hacia abajo.
  • Si hay grasa pegada, se puede usar un paño con agua tibia
  • Antes de finalizar el proceso y enchufar la heladera, asegurarse que esté todo seco

Se aconseja realizar la limpieza cada seis meses. Sin embargo, en hogares con mascotas o con mucho polvo, es ideal hacerlo cada 4 meses.