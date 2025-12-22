Durante años, la inteligencia fue explicada casi exclusivamente por factores como la genética, la educación y el entorno familiar. Sin embargo, estudios recientes en el ámbito educativo incorporaron una variable poco considerada hasta ahora: el mes de nacimiento.

Aunque no se trata de una regla absoluta, los resultados llamaron la atención de investigadores y docentes por su impacto en los primeros años del desarrollo cognitivo.

¿En qué mes nacen los niños más inteligentes, según la ciencia?

Diversos análisis realizados con grandes poblaciones escolares detectaron que los niños nacidos en octubre, noviembre y diciembre suelen obtener mejores desempeños en pruebas cognitivas durante la infancia y la preadolescencia.

Los especialistas aclaran que esto no implica una inteligencia innata superior, sino una adaptación temprana a mayores desafíos al ingresar a la escuela con menos edad que el resto del grupo.

Qué es el “efecto de edad relativa”

La explicación más aceptada se conoce como efecto de edad relativa, un fenómeno que se produce cuando en un mismo grado conviven alumnos con hasta 12 meses de diferencia.

Esa brecha favorece, en algunos casos, el desarrollo de habilidades como:

Estimulación cognitiva temprana , para compensar menor madurez inicial

Funciones ejecutivas más entrenadas , como atención, autocontrol y memoria

Mayor resiliencia académica, al enfrentar exigencias escolares desde antes

Estas capacidades pueden reflejarse en evaluaciones a mediano plazo.

El rol decisivo del contexto educativo

Los expertos subrayan que este patrón solo aparece con claridad en entornos educativos estables y estimulantes. Cuando existen problemas de acceso, desigualdad, baja calidad escolar o escaso acompañamiento familiar, el mes de nacimiento pierde relevancia frente a factores mucho más determinantes.

En otras palabras, el contexto sigue siendo clave para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.

Lo que la ciencia deja en claro

Los investigadores coinciden en un punto central: nacer en un mes específico no define la inteligencia futura. Las diferencias observadas tienden a diluirse con el paso del tiempo y no garantizan éxito académico ni profesional.

La capacidad intelectual es el resultado de una combinación dinámica de experiencias, estímulos, oportunidades y esfuerzo sostenido a lo largo de la vida.