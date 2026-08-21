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Mantener los muebles de la cocina en buen estado puede volverse una tarea difícil cuando se acumulan restos de comida, grasa o humedad. Por eso, en muchos hogares comenzó a popularizarse un método simple que utiliza un producto cotidiano, el papel aluminio.
Aunque generalmente se usa para conservar alimentos o cubrir recipientes, este producto metálico también puede funcionar como una protección práctica para cajones, estantes y superficies expuestas al uso diario.
¿Para qué sirve colocar papel aluminio en los cajones?
El papel aluminio actúa como una capa separadora entre el fondo del cajón y los objetos guardados. De esta manera, ayuda a evitar que migas, manchas o pequeñas filtraciones entren en contacto directo con la madera o el material del mueble.
Además, facilita la limpieza y es muy práctico, ya que cuando la lámina se ensucia, basta con retirarla y reemplazarla por una nueva, sin tener que frotar la superficie del cajón.
El truco que ayuda contra la humedad
En la cocina, el vapor y la humedad pueden deteriorar los muebles con el tiempo, especialmente cerca de la bacha o de las zonas de cocción.
Usado como revestimiento, el papel aluminio puede ayudar a reducir el contacto directo entre la humedad y el fondo del cajón, lo que contribuye a conservar mejor la superficie y evitar malos olores o deterioro prematuro.
Cómo usarlo correctamente
Para aplicar este truco, solo hay que vaciar el cajón, limpiar bien la superficie y asegurarse de que esté seca. Luego, se corta una lámina del tamaño necesario y se coloca cubriendo el fondo, ajustándola en bordes y esquinas.
No hace falta pegarla, el peso de los cubiertos, especias o utensilios suele mantenerla en su lugar.
Una renovación periódica para facilitar
En cajones de uso frecuente, conviene reemplazar el papel aluminio una vez al mes o cuando tenga manchas, humedad o roturas. En espacios menos utilizados, puede durar varios meses.
Este método también puede aplicarse en alacenas, estantes o compartimentos de la heladera para facilitar la limpieza y proteger las superficies.
Otros trucos caseros con papel aluminio
Este producto metálico se volvió uno aliados más versátiles en el hogar, ideal para resolver problemas cotidianos de limpieza, cocina y mantenimiento de forma rápida y económica como estos:
- Afilar tijeras: doblar un trozo de papel de aluminio en varias capas y realizar varios cortes seguidos para devolverle el filo a las cuchillas gastadas.
- Limpiar la grasa de la parrilla o asadera: hacer una bola con el papel y frotarla con fuerza sobre las rejas o fuentes para remover restos quemados y grasa pegada.
- Eliminar el óxido del metal: frotar un trozo de papel de aluminio humedecido en agua o vinagre sobre objetos de metal, canillas o herramientas oxidadas para retirar las manchas.
- Ahuyentar insectos de las plantas: colocar trozos de papel de aluminio alrededor de la base de las macetas o en la tierra para que el reflejo de la luz aleje a las plagas.
- Mover muebles pesados sin rayar el piso: ubicar pedazos de papel de aluminio debajo de las patas de los muebles, con el lado brillante hacia el suelo, para deslizarlos suavemente.
- Potenciar la señal del Wi-Fi: formar una pequeña pantalla cóncava con el papel y colocarla detrás de las antenas del módem para reorientar la señal hacia una zona específica.
- Evitar que el banano se madure tan rápido: envolver el tallo del racimo con un trozo de papel de aluminio para bloquear la salida del gas etileno y conservar la fruta fresca.