Los rieles de las ventanas suelen acumular polvo, tierra y humedad con el paso del tiempo. Aunque no siempre se les presta atención, esta suciedad puede afectar el funcionamiento y generar malos olores. Para estos casos, el bicarbonato de sodio aparece como una opción simple y accesible para limpiarlos.

Además, este truco casero secreto permite evitar el uso de otros productos más costosos y contaminantes que tienen muchos químicos nocivos. Sin embargo, es importante recordar que no todas estas técnicas permiten mantener la higiene que se requiere en los hogares.

¿Para qué sirve usar bicarbonato en los rieles?

El bicarbonato tiene una textura levemente abrasiva que ayuda a remover la suciedad sin dañar materiales como el aluminio o el PVC. Además, contribuye a neutralizar olores y a reducir la humedad, dos factores comunes en este tipo de superficies.

Entre sus principales usos en los rieles de las ventanas se destacan:

Ayuda a desprender suciedad acumulada.

Reduce olores vinculados a la humedad.

Limpiar las ventanas con bicarbonato es un truco casero recomendable.

¿Cómo limpiar los rieles paso a paso?

El proceso es fácil y sencillo y se puede hacer con elementos que suelen estar en casa:

Retirar el polvo suelto con un cepillo o aspiradora. Colocar bicarbonato sobre el riel. Agregar unas gotas de agua para formar una pasta. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos. Frotar con un cepillo chico o de dientes. Limpiar con un paño húmedo y secar.

Si hay suciedad más difícil, se puede sumar un poco de vinagre para facilitar la limpieza.

Se recomienda limpiar los rieles una vez por mes. En lugares con más polvo o humedad, se puede repetir con mayor frecuencia para mantenerlos en buen estado.

¿Por qué se usa bicarbonato en la limpieza del hogar?

El bicarbonato de sodio se utiliza desde hace tiempo en tareas domésticas por su capacidad para limpiar de forma suave y ayudar a neutralizar olores. Por eso sigue siendo una opción frecuente en distintos espacios de la casa.