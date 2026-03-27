La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta con el pronóstico de “caída de ceniza volcánica”, la cual podría asemejarse con una gran nube de polvo gris tóxico. La autoridad capitalina redactó siete sugerencias para que nadie sea tomado desprevenido por la actividad volcánica del Popocatépetl. La actividad del volcán Popocatépetl mantiene en alerta preventiva a autoridades capitalinas, ante escenarios de emisión de ceniza que podrían generar una nube visible en regiones cercanas. Sin embargo, el reporte oficial precisa que, hasta ahora, no hay señales recientes de emisión significativa. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, “el VAAC-NOAA Washington no ha emitido avisos sobre emisiones de ceniza recientes” y “en la imagen de satélite no se observa la pluma de ceniza”, lo que descarta afectaciones inmediatas en la capital. En caso de registrarse emisión, la ceniza se desplazaría hacia el suroeste, alejándose de la capital, reduciendo el riesgo directo para la población de la Ciudad de México. El informe oficial señala que “en caso de emisión de ceniza, la pluma se dispersaría hacia el Suroeste sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México”. Aun así, se mantienen medidas preventivas para la población. El Gobierno de la Ciudad de México insiste en la importancia de evitar la desinformación y seguir fuentes oficiales: “Mantente informado, no propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades”. El Gobierno capitalino remarcó que mantiene vigilancia constante sobre la actividad volcánica para actuar de manera oportuna ante cualquier cambio. La observación por webcam reporta únicamente “emisión ligera y escasa de vapor de agua”. Las autoridades reiteran que, aunque el escenario actual no representa peligro para la Ciudad de México, la prevención es clave. Por ello, llaman a la población a mantenerse informada y preparada ante cualquier eventualidad.