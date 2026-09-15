El frigorífico de la localidad pampeana de Bernasconi cerrará sus puertas y dejará a entre 40 y 50 trabajadores sin trabajo, en medio de un clima de incertidumbre por haberes impagos que se arrastran desde la administración anterior.

La firma de capitales chinos Metatech SA, que alquilaba la planta, avisó del cese de operaciones. Los operarios denuncian quincenas adeudadas.

La noticia llegó de forma directa desde la empresa arrendataria hacia los obreros. “Nos avisaron que iban a cerrar, no sabemos cuándo”, expresó un operario de la planta y agregó: “Apenas se estaba trabajando en los últimos meses. La situación es complicada, porque a algunos compañeros les deben plata”.

Cierra un histórico frigorífico

Según explicaron los trabajadores de la planta de La Pampa, a varios empleados se les deben conceptos salariales desde septiembre del año pasado, arrastrados desde la gestión de Frigorífico HV SA.

Cierra un histórico frigorífico.

Frente al inminente cierre, los trabajadores señalaron que Walter Loza, referente del Sindicato de la Carne, no ha emitido opinión ni dado respuestas pese a las consultas periodísticas.

La plantilla afectada ronda entre 40 y 50 personas, con un sueldo promedio estimado en torno a los 850 mil pesos.

La situación crítica del frigorífico

La planta, cuyo dueño es la firma Frigorífico HV SA, venía de paralizar su producción en noviembre de 2025. El panorama parecía despejarse en febrero de este año, cuando la empresa de capitales chinos Metatech SA tomó el alquiler del establecimiento.

En abril, la Dirección de Ganadería del Ministerio de la Producción la habilitó oficialmente para realizar las tareas de faena, desposte y empaque (Ciclo I y II de bovinos). Sin embargo, el proyecto nunca terminó de despegar:

Plazos dilatados: La puesta a punto de las máquinas demoró más de lo previsto.

Promesas incumplidas: La nueva firma no avanzó en la reincorporación de los viejos operarios de la gestión anterior que esperaban recuperar sus puestos.

Baja actividad: La faena decayó drásticamente en los últimos meses hasta desembocar en el aviso de cierre definitivo.

Para Bernasconi, el frigorífico no es una fábrica más: representa el principal motor económico y de empleo formal de la localidad.

La paralización de la planta frena también a toda la cadena de comercios y servicios vinculada a la industria cárnica de la región