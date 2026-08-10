Recibir una multa de tránsito puede convertirse en un dolor de cabeza para cualquier conductor. Sin embargo, antes de pagar una fotomulta, hay un dato que muchos pasan por alto y que puede ser determinante para impugnar la infracción.

No todas las multas notificadas son necesariamente válidas. Para que una fotomulta tenga validez, debe cumplir con una serie de requisitos que permiten identificar correctamente la infracción y garantizar el derecho de defensa del conductor.

El detalle clave que hay que revisar en una fotomulta

Uno de los puntos más importantes es comprobar que la infracción esté correctamente identificada y respaldada por información suficiente.

La notificación debe permitir conocer qué ocurrió, cuándo y dónde se produjo la supuesta infracción, además de identificar el vehículo involucrado y contar con los datos correspondientes del sistema de fiscalización utilizado.

Si la información es incompleta, presenta errores o no permite determinar con claridad la infracción cometida, el conductor puede cuestionar la validez de la multa.

Por eso, antes de pagar, es importante revisar todos los datos que aparecen en la notificación y no limitarse únicamente al monto que figura para abonar.

El detalle que muchos ignoran de las fotomultas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué datos tiene que tener una fotomulta válida

Al recibir una infracción, el conductor debería verificar que la notificación incluya información que permita identificar claramente el hecho.

Entre los datos que conviene controlar se encuentran:

Fecha y hora de la infracción.

Lugar exacto donde fue registrada.

Dominio del vehículo involucrado.

Identificación del tipo de infracción.

La imagen o evidencia que respalda la multa, cuando corresponda.

Información sobre el dispositivo o sistema utilizado para detectar la infracción.

Los datos necesarios para identificar el organismo que emitió la multa.

Cualquier inconsistencia puede ser relevante al momento de presentar un descargo.

¿Se puede impugnar una fotomulta?

El conductor puede presentar un descargo o impugnar una infracción cuando considera que la multa es incorrecta o que no cumple con los requisitos correspondientes.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, si existen errores en la identificación del vehículo, si la información de la notificación no coincide con la situación real o si existen problemas relacionados con la forma en que se registró y notificó la infracción.

La posibilidad de reclamar y el procedimiento concreto dependen de la jurisdicción donde se haya cometido la supuesta infracción.

Qué hacer antes de pagar una multa de tránsito

Una vez recibida una fotomulta, lo recomendable es no pagar automáticamente sin revisar la información.

El primer paso es comprobar que todos los datos de la notificación sean correctos y que la evidencia corresponda efectivamente al vehículo.

También es importante verificar cuál es el organismo que emitió la infracción y cuáles son los mecanismos disponibles para realizar un descargo.

En caso de detectar un error, el conductor puede iniciar el reclamo correspondiente y presentar la documentación o evidencia que considere necesaria para demostrar que la multa no corresponde.