Oficial y confirmado | El Gobierno examinará todas las guanteras y anulará tu licencia de conducir si llevas este objeto en el auto

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo principal resguardar la seguridad vial de todos los conductores y peatones en España. Para tal propósito, el organismo implementa cambios constantes en sus regulaciones de tránsito y multas económicas para aquellos que no las cumplan.

Sumado a ello, la DGT, junto con la Guardia Civil, comparte regularmente consejos y recomendaciones para guiar los comportamientos de los ciudadanos. Estas publicaciones suelen estar acompañadas por los motivos que podrían afectar la integridad o seguridad de los conductores.

Recientemente, el organismo público ha compartido una lista de otros elementos que, de ser transportados en el vehículo, podrían acarrear multas de hasta 30.000 euros o, en casos más extremos, la cancelación de la licencia de conducir.

El Gobierno examinará todas las guanteras y anulará tu licencia de conducir si llevas este objeto en el auto. (Fuente: Shutterstock).

Qué objetos no se pueden llevar en el auto

En ciertas verificaciones de tránsito realizadas por la Guardia Civil, los vehículos que los agentes consideren sospechosos podrán ser inspeccionados en busca de objetos o sustancias ilícitas. Además, el conductor deberá someterse a la prueba de alcohol y al test de drogas para verificar que se encuentra en condiciones adecuadas para conducir.

La tenencia de armas de fuego o elementos considerados peligrosos en el vehículo sin la debida autorización puede ser clasificada como una infracción grave. Como resultado, las sanciones económicas pueden ascender a más de 30.000 euros. Estas acciones podrían conllevar responsabilidades adicionales, tales como cargos penales.

El Gobierno examinará todas las guanteras y anulará tu licencia de conducir si llevas este objeto en el auto. (Fuente: Shutterstock).

Sanciones por llevar objetos prohibidos en el coche

El rango de sanciones básico, que no representa un riesgo para la sociedad, oscila entre 601 y 3005 euros, dependiendo del nivel de infracciones clasificadas como graves o muy graves, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de Circulación. Los elementos más vigilados durante el control serán:

Objetos prohibidos o peligrosos: la presencia de cualquier tipo de arma blanca, arma de fuego sin licencia o debidamente custodiada, o cualquier objeto que pueda considerarse un elemento peligroso puede acarrear las sanciones más significativas, que se enmarcan en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Baliza V-16 obligatoria: A partir de enero de 2026, la luz de emergencia V-16 homologada debe estar disponible, preferentemente en la guantera o un lugar de rápido acceso, para ser utilizada en caso de accidentes o averías mientras se conduce.

Documentación obligatoria: la no presentación o la caducidad del permiso de circulación, del permiso de conducir o de la tarjeta de inspección técnica (ITV) puede ocasionar multas considerables.

Objetos prohibidos en el coche que pueden hacerte perder el carnet de conducir

La DGT podrá retirar el carnet de conducir a todos los conductores que transporten objetos peligrosos sin permiso. Armas, sustancias inflamables o explosivas, animales transportados de forma inapropiada u objetos contundentes, como bates de béisbol sin justificación, pueden conducir a la suspensión del carnet de conducir.

El organismo vial tampoco permite el transporte de herramientas destinadas a la caza ilegal o vigilancia no autorizada, como cámaras ocultas o dispositivos para interceptar comunicaciones. Las gafas térmicas, utilizadas para observar a personas o animales a larga distancia, constituyen otro objeto cuyo transporte en el interior del vehículo no está autorizado. Para cualquiera de estos objetos se requerirá un permiso correspondiente.