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A la hora de hacer reparaciones en el hogar o ir a la ferretería, muchos se preguntan cuál es la diferencia entre los destornilladores. El Phillips y el Pozidriv son los más conocidos por su forma en cruz, pero cuentan con una distinción que puede ser clave a la hora comprar.

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Cuál es la diferencia entre estos destornilladores

Los destornilladores en punta de cruz son los más populares por ser útiles para todas las gamas de tornillos. Si bien ambos parecen iguales a simple vista, su diferencia radica en que el uso de uno puede dañar la cabeza del tornillo o dificultar el ajuste.

Fuente: princefastener.com
Fuente: princefastener.com

El Phillips cuenta con una forma de cruz con cuatro brazos y fue diseñado para que, ante un exceso de fuerza, la punta se salga. Esto evita un apriete excesivo y posible daños en la pieza. Su uso más común responde a electrodomésticos, muebles, electrónica, reparaciones y similares.

Por su parte, el Pozidriv podría ser considerado como una evolución del Phillips. Cuenta con una cruz que incorpora cuatro estrías adicionales en los brazos principales. De esta manera, tiene un mejor agarre que permite aplicar más fuerza sin que la punta se resbale. Es usado con frecuencia en carpintería, construcción, entre otros.

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¿Cuáles son los 5 tipos de destornilladores?

Los 5 tipos principales de destornilladores se clasifican según la forma de su punta y el tornillo que manipulan:

  • Plano: punta recta diseñada para tornillos de ranura simple.
  • Phillips: punta en forma de cruz para ejercer más presión.
  • Pozidriv : similar al Phillips, pero con muescas adicionales para mayor agarre.
  • Torx: punta en forma de estrella de seis puntas Distribuye de forma uniforma la fuerza y es ideal para electrónica y bicicletas.
  • Allen: punta hexagonal clave para maquinaria industrial.