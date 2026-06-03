En esta noticia ¿En qué situaciones conviene utilizar esta función del auto?

Los autos con transmisión automática ganan cada vez más terreno entre los conductores por su comodidad y facilidad de manejo.

Sin embargo, más allá de las conocidas posiciones P (Parking), R (Reverse), N (Neutral) y D (Drive), existe una función que suele pasar desapercibida y que puede ser clave en determinadas situaciones: la posición “L”.

Aunque muchos usuarios nunca la utilizan, esta opción fue diseñada para ofrecer un mayor control del vehículo cuando las condiciones del camino exigen más fuerza, tracción o capacidad de frenado.

¿Qué significa la letra L en una caja automática?

La posición “L” corresponde a la palabra inglesa Low (bajo) y su función principal es mantener la transmisión trabajando en las marchas más cortas.

Al activarla, la caja automática evita pasar a velocidades superiores, permitiendo que el motor funcione a un régimen más elevado y entregue una mayor capacidad de empuje. Esto se traduce en más fuerza disponible, aunque a costa de reducir la velocidad máxima de circulación.

Por esa razón, no se trata de un modo pensado para el uso diario en avenidas o autopistas, sino para circunstancias específicas donde el conductor necesita un mejor control del vehículo.

Pocos la saben usar: para qué sirve la letra L del auto y cuándo debes colocarla

¿En qué situaciones conviene utilizar esta función del auto?

Descensos pronunciados

Uno de los principales beneficios de la posición L es que permite aprovechar el llamado freno motor.

En bajadas largas o caminos de montaña, mantener una marcha baja ayuda a que el propio motor reduzca la velocidad del vehículo, disminuyendo la exigencia sobre los frenos. Esto contribuye a evitar el sobrecalentamiento del sistema y mejora la seguridad durante el descenso.

Subidas exigentes

Cuando el vehículo debe afrontar pendientes pronunciadas o transportar una carga importante, esta función ayuda a conservar la potencia necesaria para subir con mayor facilidad.

Al impedir que la transmisión pase a cambios más largos, el motor mantiene una respuesta más constante y eficiente en condiciones de alta exigencia.

Barro, arena o nieve

La posición L también resulta útil en superficies con poca adherencia.

En terrenos complicados como arena, barro o nieve, circular con una marcha corta favorece la tracción y brinda un control más preciso sobre el movimiento del vehículo, reduciendo las posibilidades de perder estabilidad.

¿Cómo se usa correctamente?

La función está pensada para desplazamientos a baja velocidad y suele utilizarse en maniobras o tramos específicos del recorrido.

Una vez superado el obstáculo, finalizada la subida o completado el descenso, se recomienda regresar al modo D para continuar la conducción normal.

En gran parte de los vehículos automáticos convencionales, el paso entre ambas posiciones puede realizarse mientras el automóvil está en movimiento, siempre respetando velocidades moderadas y las indicaciones del fabricante.

¿Qué vehículos incluyen esta función?

La letra L es habitual en automóviles equipados con cajas automáticas tradicionales, especialmente aquellas que utilizan convertidor de par.

Es frecuente encontrarla en modelos de marcas como Toyota, Ford, Chevrolet y Volkswagen, además de pickups y utilitarios destinados a tareas más exigentes.