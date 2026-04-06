El pensador de la antigua Grecia Platón dejó una reflexión sobre el poder que sigue resonando siglos después: “Quien no es bueno sirviendo, no será bueno mandando”. La frase sintetiza una idea que atraviesa su pensamiento: el liderazgo auténtico no se basa en dominar, sino en asumir una responsabilidad hacia los demás. Con el paso del tiempo, la forma de entender el liderazgo fue cambiando. Durante décadas se vinculó el poder con la autoridad rígida o incluso con el miedo. Sin embargo, en la actualidad conceptos como la empatía, la escucha y la cooperación comenzaron a ganar espacio en los debates sobre cómo dirigir equipos o comunidades. Aunque estas ideas parezcan modernas, ya estaban presentes en la filosofía de la Antigua Grecia. Para Platón, ejercer autoridad no debía interpretarse como un privilegio personal, sino como una tarea orientada al bienestar colectivo. En su obra más conocida, La República, el pensador desarrolló una visión del poder basada en el servicio. Según su perspectiva, quienes ocupan un lugar de mando deben tomar decisiones pensando en el bien común y no en su propio beneficio. Dentro de su filosofía política, Platón reflexionó sobre cómo debería organizarse una sociedad justa. Desde su punto de vista, el objetivo del gobierno no era favorecer a quienes detentan el poder, sino mantener el equilibrio y la armonía dentro de la comunidad. Esta lógica puede trasladarse también a otros ámbitos de la vida cotidiana, como las organizaciones o los grupos de trabajo. Liderar no implica imponer la voluntad personal, sino orientar al conjunto hacia metas que beneficien a todos. Cuando el poder se utiliza solo para obtener ventajas individuales, el liderazgo pierde su sentido. En ese escenario deja de ser una herramienta para el bien común y se transforma en una forma de dominación. Para Platón, un verdadero dirigente entiende que su posición no es un premio, sino una responsabilidad que exige mirar más allá de los intereses propios. Uno de los conceptos más conocidos del pensamiento platónico es el del “filósofo-rey”. Con esta idea, el autor proponía que quienes gobiernan deberían ser personas capaces de reflexionar con profundidad y actuar con sabiduría. En su visión, el filósofo es alguien que busca comprender la realidad y cuestionar las apariencias. Por ese motivo, consideraba que esa formación intelectual podía preparar mejor a una persona para tomar decisiones que beneficien al conjunto de la sociedad. Paradójicamente, Platón también sostenía que los mejores gobernantes serían aquellos que no desean el poder. Quien lo busca por ambición podría terminar utilizándolo en beneficio propio. En cambio, quien acepta esa responsabilidad por deber suele verla como una carga que debe administrar con prudencia. Otro punto central en el pensamiento del filósofo es la importancia de la experiencia. Según su mirada, nadie debería aspirar a dirigir sin haber comprendido primero lo que implica formar parte del grupo. La capacidad de escuchar y entender a los demás resulta clave para cualquier líder. Sin ese aprendizaje previo, la distancia entre quienes toman decisiones y quienes deben cumplirlas puede volverse demasiado grande. Platón vinculaba esta actitud con la necesidad de actuar guiado por la razón y la justicia. En su filosofía, quien ocupa un lugar de autoridad debe orientarse por el orden y el bien colectivo. La enseñanza que deja su pensamiento es clara: dirigir no significa ser superior a los demás, sino asumir la responsabilidad de cuidar a una comunidad y preservar el equilibrio entre quienes la integran.