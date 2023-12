Pie diabético: los consejos médicos para evitar las graves complicaciones que puede traer una simple herida

Las personas diabéticas son más propensas a sufrir una amputación que la población general, según la ciencia. Por eso, prestar atención a los cuidados sobre las heridas es de vital de importancia.

Se conoce como Pie Diabético a un síndrome que aparece cuando se tiene una úlcera en el pie, que no cicatriza de manera correcta y que está asociada a una neuropatía, según el doctor José Ignacio Leal Lorenzo, especialista en angiología y cirugía vascular de la Clínica Universidad de Navarra.

Qué dicen los médicos sobre el Pie Diabético

Según un estudio, publicado en 2017 por la revista Endocrinología, Diabetes y Nutrición, las personas con diabetes mellitus tienen riesgo de sufrir amputación de miembro inferior. Además, hasta un 25% de los pacientes con diabetes mellitus desarrollan una úlcera en el pie a lo largo de su vida.

Sin embargo, es importante aclarar que no todas las personas con diabetes van a tenerlo. Hay otros factores que inciden en la formación del Pie Diabético, como la presencia de una neuropatía y un riego sanguíneo dañado.

El Pie Diabético aparece cuando se tiene una úlcera en el pie que no cicatriza correctamente. (Foto: Archivo)

"Tenemos una afectación nerviosa que hace que sintamos muy poco o nada de dolor en la zona del pie. Además, la estructura ósea del pie se deforma. Esa deformidad y la ausencia de dolor hacen que si nos hacemos una herida, que normalmente es fruto de un traumatismo fortuito o de la simple rozadura de un zapato, no termine de cicatrizar bien", explicaro los expertos.

¿Cómo evitar las complicaciones en el Pie Diabético?

Según el doctor José Ignacio Leal Lorenzo, conseguir que el paciente acuda a tiempo al médico puede hacer que se eviten las amputaciones.

El especialista insistió en la importancia de que "las personas con diabetes aprendan a inspeccionarse sus pies, a examinar el talón y los espacios entre los dedos, utilizando un espejo y haciéndolo con una frecuencia diaria", aseguró.

Luego, en caso de tener una herida de más de 3 días sin cicatrizar, hay que acudir a una visita médica y los expertos en el tema aplicarán el tratamiento correspondiente. Lo fundamental es curar la infección para estabilizar al paciente, pero eso no asegura que no vuelva a aparecer.

Si una persona no fuma, tiene un estilo de vida saludable, hace ejercicio y no tiene obesidad, lo más probable es que no llegue a desarrollar pie diabético, o que si aparece una úlcera, se pueda curar sin ningún problema.

"En el caso de personas diabéticas que no se cuidan lo suficiente, que fuman o que no llevan un estilo de vida saludable, el riesgo de que una herida superficial se convierta en una profunda y que afecte al hueso se multiplica exponencialmente", advirtió el doctor.