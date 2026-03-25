El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lleva adelante una importante obra en el Paraje Difunta Correa de San Juan, en el cual se busca modernizar, ordenar y fortalecer el tránsito de la región, así como también la experiencia del turista en el lugar. La obra clave dentro del Master Plan integral del paraje emblemático de la provincia es la pavimentación de la calle central, mejoras de veredas e iluminación y nuevos elementos de orientación. Cada año, miles de personas disfrutan de la mezcla cultural, natural y gastronómica de San Juan con degustaciones de productos locales, senderismo, miradores a sierra de Pie de Palo y los Médanos Grandes. En este marco, se lleva adelante un trabajo íntegro de remodelación del lugar y uno de ellos es la pavimentación de la calle central, la cual permitirá conectar distintos sectores del paraje, facilitará el desplazamiento y ofrecerá una experiencia más cómoda a los miles de turistas y residentes locales. Además, se ejecutan las siguientes obras para que los conductores tengan un tránsito más seguro y fluido: Al mismo tiempo, se lleva adelante una puesta en valor de los distintos sectores de Difunta Correa como su reloj tradicional de sol. Asi como también trabajos de pintura y mantenimiento en diversas áreas. En este marco se incorporaron: Este plan de reformas también integra al sector gastronómico del paraje donde se remodela y reorganiza la galería de estructuras metálica con nuevos cielorrasos y pisos estampados. Estos cambios no solo ayudarán a los turistas a identificar con mayor claridad el lugar y tener una buena recorrida en su estadía, sino también mejorar la experiencia de cada visitante en este emblemático sitio. El complejo recibe miles de visitantes durante todo el año y todas estas reformas potenciará y fortalecerá el turismo de la región en los próximos años.