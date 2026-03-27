Con el almacenamiento al límite y la presión de tener que pagar por más espacio, muchos usuarios descubren que el problema no suele ser un único archivo pesado sino una acumulación silenciosa de adjuntos, copias de seguridad y documentos olvidados durante años. Sin embargo, es posible liberar una gran cantidad de espacio en pocas horas, optimizando Gmail, Drive y Fotos sin necesidad de pagar almacenamiento adicional, según un hilo de X de Fran Pradas, ingeniero en IA, (CTO de Different Health) sobre cómo liberar espacio en Google gratis. El primer movimiento consiste en identificar qué servicio está consumiendo el almacenamiento. En el panel de gestión de espacio de Google se puede ver Gmail, Drive y Fotos, lo que permite priorizar la limpieza según el mayor consumo. En la mayoría de los casos, el principal responsable suele ser el correo electrónico, especialmente por los archivos adjuntos acumulados durante años. Una de las formas más efectivas de liberar espacio rápidamente es buscar “los peces gordos”, correos con adjuntos de gran tamaño,. Recomienda hacerlo desde la computadora y no desde el celular. El comando has:attachment larger:20M permite detectar los archivos más pesados almacenados en la casilla. Muchos corresponden a presentaciones, PDFs o documentos que ya no son necesarios. El siguiente paso es reducir el umbral de búsqueda con has:attachment larger:10M. Este filtro suele revelar una gran cantidad de documentos que, aunque no parecen tan voluminosos individualmente, en conjunto ocupan varios gigabytes. Una limpieza selectiva permite optimizar el espacio sin perder información relevante. ¿De verdad necesitas esos newsletters del 2017? Con el comando older_than:5y se pueden encontrar mensajes con más de cinco años de antigüedad que difícilmente vuelvan a consultarse. También es posible combinar filtros, como category:promotions older_than:3y, para eliminar promociones antiguas de manera masiva, rápida y ordenada. Las pestañas de promociones y notificaciones sociales suelen acumular miles de correos que no aportan valor. Eliminar estos mensajes y vaciar la papelera es clave, ya que el espacio no se libera hasta que los archivos se eliminan definitivamente. Lo mismo ocurre con la carpeta de spam, donde pueden quedar correos innecesarios durante semanas sin que el usuario lo advierta. El almacenamiento también puede estar ocupado por archivos olvidados en la nube de Google Drive. Ordenar los documentos por tamaño permite detectar rápidamente videos, proyectos antiguos o carpetas duplicadas que consumen varios gigabytes. También conviene buscar archivos “huérfanos” mediante el comando is:unorganized owner:me, que muestra contenidos que no están dentro de ninguna carpeta. Las imágenes y videos en calidad original pueden ocupar una parte significativa del almacenamiento total. Google Fotos permite comprimir los archivos existentes a una calidad optimizada que reduce el peso sin afectar notablemente la visualización. Además, eliminar capturas de pantalla antiguas o videos incompatibles puede generar una reducción adicional del espacio utilizado. Si usás Android, la copia de seguridad de WhatsApp ocupa espacio dentro de Google Drive, muchas veces sin que el usuario lo note. Para revisarla, hay que ir a Drive → Configuración → Administrar aplicaciones → WhatsApp. Si el backup pesa varios gigabytes, conviene eliminar videos antiguos de grupos o archivos innecesarios antes de generar una nueva copia más liviana. Limpiar la casilla sirve de poco si en pocos días vuelve a llenarse. Una buena práctica es cancelar newsletters que ya no aportan valor. Cada vez que llegue un correo promocional que no se vaya a leer, lo recomendable es bajar hasta el final del mensaje y hacer clic en “Unsubscribe”. Este hábito reduce significativamente el volumen de correos a largo plazo. Si existen documentos o archivos que se desean conservar pero no es necesario mantener en la nube, una alternativa es utilizar Google Takeout. La herramienta permite descargar un archivo comprimido con la información seleccionada y almacenarlo en un disco rígido u otro soporte físico. Luego de la descarga, se pueden eliminar las copias online para liberar espacio sin perder el contenido. El espacio no se recupera de manera inmediata al eliminar archivos, ya que estos permanecen temporalmente en la papelera. Por eso, el último paso consiste en vaciar manualmente la papelera de Google Drive y Google Fotos. El punto clave es incorporar hábitos de mantenimiento digital. Con una estrategia simple de organización, es posible mantener Gmail, Drive y Fotos optimizados a largo plazo sin necesidad de pagar almacenamiento adicional.