La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) anunció nuevas medidas de fuerza en los hospitales y centros de salud de Jujuy en rechazo a la propuesta salarial.

El gremio consideró insuficientes los incrementos ofrecidos y anticipó un cronograma de protestas para este jueves y viernes.

La protesta incluirá un ruidazo en establecimientos sanitarios y continuará con un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, aunque se mantendrán las guardias mínimas para garantizar la atención de urgencias.

Paro de ATSA en Jujuy: cuándo será y cómo afectará a los hospitales

La medida de fuerza comenzará este jueves 17 de septiembre con una jornada de protesta en distintos hospitales y centros de salud de la provincia. El ruidazo está previsto para las 11, según informó el gremio.

Para el viernes 18 de septiembre, ATSA convocó a un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Durante la jornada se garantizará únicamente la cobertura de las guardias mínimas, destinadas a atender situaciones de urgencia.

Por qué ATSA rechaza la oferta salarial del Gobierno de Jujuy

El sindicato cuestionó los aumentos propuestos por la administración provincial y sostuvo que los incrementos no alcanzan para compensar la suba del costo de vida.

Desde ATSA señalaron que los trabajadores de la salud enfrentan mayores gastos en alimentos, servicios y transporte, mientras que los aumentos ofrecidos representan una mejora limitada sobre los ingresos mensuales.

ATSA no descarta nuevas medidas de fuerza la próxima semana

El gremio anticipó que el conflicto podría profundizarse si el Gobierno de Jujuy no vuelve a convocar a los representantes de los trabajadores para discutir la situación salarial.

Además, desde ATSA señalaron que los trabajadores están dispuestos a sostener las protestas pese a la posibilidad de descuentos por las jornadas de paro .

Si no hay una nueva instancia de negociación, el sindicato podría definir nuevas medidas durante la próxima semana.