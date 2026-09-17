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La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) anunció nuevas medidas de fuerza en los hospitales y centros de salud de Jujuy en rechazo a la propuesta salarial.

El gremio consideró insuficientes los incrementos ofrecidos y anticipó un cronograma de protestas para este jueves y viernes.

La protesta incluirá un ruidazo en establecimientos sanitarios y continuará con un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, aunque se mantendrán las guardias mínimas para garantizar la atención de urgencias.

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Paro de ATSA en Jujuy: cuándo será y cómo afectará a los hospitales

La medida de fuerza comenzará este jueves 17 de septiembre con una jornada de protesta en distintos hospitales y centros de salud de la provincia. El ruidazo está previsto para las 11, según informó el gremio.

Para el viernes 18 de septiembre, ATSA convocó a un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Durante la jornada se garantizará únicamente la cobertura de las guardias mínimas, destinadas a atender situaciones de urgencia.

Por qué ATSA rechaza la oferta salarial del Gobierno de Jujuy

El sindicato cuestionó los aumentos propuestos por la administración provincial y sostuvo que los incrementos no alcanzan para compensar la suba del costo de vida.

Desde ATSA señalaron que los trabajadores de la salud enfrentan mayores gastos en alimentos, servicios y transporte, mientras que los aumentos ofrecidos representan una mejora limitada sobre los ingresos mensuales.

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ATSA no descarta nuevas medidas de fuerza la próxima semana

El gremio anticipó que el conflicto podría profundizarse si el Gobierno de Jujuy no vuelve a convocar a los representantes de los trabajadores para discutir la situación salarial.

Además, desde ATSA señalaron que los trabajadores están dispuestos a sostener las protestas pese a la posibilidad de descuentos por las jornadas de paro.

Si no hay una nueva instancia de negociación, el sindicato podría definir nuevas medidas durante la próxima semana.