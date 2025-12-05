El sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó para este viernes 5 de diciembre un nuevo paro de transporte y por eso, no circularán algunas líneas de colectivo en la Capital Federal ni en la provincia de Buenos Aires de las empresas que no pagan sueldos ni aguinaldos.

El gremio indicó que, si las empresas no abonan los salarios y el Sueldo Anual Complementario (SAC) antes del cuarto día hábil del mes, continuarán con la medida de fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de forma indefinida.

Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas sin servicio

La medida de fuerza, que ya se hizo efectivo, dejó sin transporte a cientos de miles de usuarios en todo Capital y en la Provincia de Buenos Aires, ya que las 26 líneas afectadas son las siguientes:

22- 28 - 33- 44 - 75 - 101 - 135 - 153 - 159 - 172 - 174 - 219 - 242 - 253 - 298 - 300 - 317 - 321 - 324 - 372 - 383 - 500 - 501 - 504 - 506 – 507.

Por otra parte, las siguientes 11 líneas ya reanudaron su servicio:

28, 101, 153, 172, 174, 242, 253, 298, 317, 321, 635.

La UTA indicó que volverán a circular cuando se realice el pago de diciembre.

¿Cuándo termina el paro de colectivos?

La duración de la retención del cese de actividades depende del pago de los sueldos de los choferes: si las empresas pagan en esta jornada, se retoma el servicio .

Las empresas habían propuesto pagar los salarios de noviembre en dos tramos y fraccionar el aguinaldo en seis cuotas argumentando demoras en las transferencias de subsidios nacionales. Para la UTA, ese esquema es inaceptable.

“Si aparece la plata, salimos a trabajar”, indicó el vocero de la UTA.