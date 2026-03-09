Casi todos los autos modernos llevan una hilera de pequeños puntos negros alrededor del parabrisas. A primera vista parecen un recurso estético, pero su presencia responde a decisiones técnicas que influyen en la resistencia del vidrio, la fijación a la carrocería y la protección del adhesivo que sostiene la estructura. El Real Automóvil Club de España (RACE) explica que estos puntos forman parte de la llamada banda frita, una pintura cerámica que se adhiere al parabrisas durante el proceso de fabricación y queda integrada al vidrio. El parabrisas no solo detiene viento e impactos. También cumple una función estructural dentro del vehículo. Para fijarlo, los fabricantes usan un adhesivo especial que pierde eficacia si recibe radiación solar directa. Ahí aparece la banda de puntos negros: Sin esa barrera opaca, el sellado se debilitaría y el parabrisas podría perder rigidez, un riesgo serio en un componente que colabora en la seguridad del habitáculo. Durante la fabricación del parabrisas, el vidrio atraviesa procesos térmicos intensos. La banda frita sirve para distribuir la temperatura de forma pareja, lo que evita tensiones entre las zonas oscuras y las áreas transparentes. Sin esa transición progresiva entre negro y cristal, el calor se concentraría en un solo punto y el vidrio podría sufrir microfisuras o pequeñas deformaciones. Aunque su función principal es técnica, los puntos también aportan un beneficio visual. La transición del negro pleno a los puntos más pequeños genera un degradé que suaviza el borde del vidrio y reduce los reflejos del sol, un detalle útil para el conductor. Además, en algunos modelos la banda se extiende detrás del espejo retrovisor y sirve como pequeño parasol para proteger sensores, cámaras o sistemas de asistencia a la conducción. Algunos conductores creen que los puntos son un simple adhesivo y que se pueden retirar. Sin embargo, la banda frita es pintura cerámica horneada: está fusionada al vidrio. Cualquier intento de rasparla o pulirla puede: En caso de cambiar el parabrisas, los modelos homologados incluyen la banda de fábrica y cumplen los estándares de protección térmica y estructural. Elegir un recambio sin esta franja es un riesgo y no se recomienda de ninguna forma. Los puntos negros pueden parecer decorativos, pero forman parte de un sistema de protección que ayuda a que el parabrisas se mantenga fuerte, estable y resistente al paso del tiempo. Su presencia no es un capricho de diseño: es una pieza clave en la seguridad del auto.