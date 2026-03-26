Los rieles de las ventanas corredizas suelen acumular polvo, restos de humedad y suciedad difícil de quitar. Limpiarlos puede ser una tarea tediosa, pero un truco simple con papel aluminio se convirtió en tendencia porque permite dejar esta zona impecable sin esfuerzo y sin productos costosos. Este método no solo elimina la mugre, también mejora el movimiento de la ventana y ayuda a prevenir la oxidación. Aquí te contamos cómo hacerlo y por qué funciona. El papel aluminio actúa como un limpiador mecánico. Al frotarlo en forma de bolita sobre el riel, arrastra la suciedad incrustada sin rayar la superficie y llega a los rincones más difíciles. Además: Lo ideal es hacerlo una vez al mes. Si vivís en zonas con mucho polvo o humedad, repetí el proceso cada 15 días para mantener las ventanas en buen estado y evitar problemas de deslizamiento. Si querés un resultado más completo, combiná el papel aluminio con bicarbonato y vinagre. Esta mezcla ayuda a desinfectar y eliminar restos difíciles sin dañar el material.