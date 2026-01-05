En esta noticia

Cada vez más personas recomiendan colocar una hoja de laurel en la ventana. Esta planta aromática no solo se usa en la cocina, también se asocia con la buena suerte y la protección contra energías negativas.

Además, su aroma ayuda a purificar el aire y generar una sensación de calma. Pero el laurel no se queda ahí. Sus hojas son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que le da propiedades medicinales muy valoradas.

Entre sus beneficios más destacados están sus efectos antiinflamatorios y antimicrobianos, ideales para cuidar la salud de forma natural.

Beneficios del laurel para la salud

  • Mejora la digestión: ayuda a aliviar molestias estomacales y favorece la eliminación de líquidos.
  • Propiedades relajantes: su aroma reduce el estrés y promueve el bienestar emocional.
  • Cuida la piel y las vías respiratorias: se usa en tratamientos naturales para hongos, heridas y afecciones respiratorias.
  • Purifica el ambiente: combate bacterias y mejora la calidad del aire en casa.

¿Cómo usar la hoja de laurel en casa?

  • En la ventana o armarios: actúa como repelente natural contra insectos, protege la ropa y deja un aroma fresco y agradable.
  • Infusión: el té de laurel es digestivo, diurético y relajante; se recomienda tomarlo después de las comidas o antes de dormir.
Poner hojas de laurel en la ventana: para qué sirve y por qué lo recomiendan
  • Baño relajante: colocar hojas de laurel en el agua caliente ayuda a aliviar tensiones, relajar los músculos y eliminar toxinas.
  • Aceite corporal: ideal para masajes en zonas doloridas o inflamadas, especialmente en casos de contracturas o molestias articulares.
  • Quemar hojas secas: una práctica común en rituales energéticos para limpiar el ambiente y atraer calma y equilibrio. Ideal para masajes en zonas doloridas o inflamadas.

Un aliado en la cocina y en la vida diaria

El laurel es un ingrediente clave en la cocina mediterránea y latinoamericana, donde se utiliza para realzar el sabor de guisos, sopas y carnes. Pero más allá de lo gastronómico, se convierte en un verdadero aliado para la salud, el bienestar y la armonía del hogar.

Tener una planta de laurel en casa o usar sus hojas en distintas preparaciones es una forma simple, natural y económica de aprovechar sus múltiples beneficios, tanto físicos como energéticos