El pescadero José Antonio Oñate explica cuál es el mejor día para comprar pescado fresco y desmonta uno de los mitos más extendidos entre los consumidores. Aunque muchas personas evitan las pescaderías los lunes, el profesional señala que el miércoles es una mejor opción para encontrar pescado nacional recién distribuido.

Durante años, la recomendación fue clara: “Nunca compres pescado los lunes”. Sin embargo, la distribución del producto y los horarios de descarga de las flotas españolas explican por qué conviene prestar atención a los días de la semana antes de elegir qué pescado llevar a casa.

¿Por qué el miércoles es el mejor día para comprar pescado?

“El mejor día para comprar pescado no es el martes, sino el miércoles porque está más fresco” señala el pescadero Oñate en sus redes sociales.

La frescura también depende de las condiciones de conservación y del tiempo transcurrido desde la captura. Shutterstock

El motivo es porque los martes comienza a llegar pescado nacional a los mercados mayoristas, después de las descargas de las flotas españolas. Sin embargo, el transporte y la distribución requieren tiempo hasta que el producto llega a las pescaderías de barrio.

Por esta razón, el miércoles ofrece una mayor disponibilidad de especies procedentes de las costas españolas. Entre las opciones figuran la merluza, la dorada, la lubina y los boquerones, aunque la oferta depende de las capturas y de la temporada.

Además, una mayor presencia de pescado nacional puede ampliar la variedad en los mostradores y contribuir a una mayor estabilidad de los precios. La frescura, no obstante, también depende de las condiciones de conservación y del tiempo transcurrido desde la captura.

¿Se puede comprar pescado los lunes sin perder frescura?

Los lunes predomina el producto importado, con pescado procedente de países como Noruega, Escocia o Chile. Esto no significa que el pescado importado sea de peor calidad. Su frescura depende de factores como el transporte, la conservación y la manipulación. Por eso, el origen no basta para determinar si una pieza está en buenas condiciones.

Su frescura depende de factores como el transporte, la conservación y la manipulación. Shutterstock