Su significado depende del símbolo que aparece en el cartel y de las condiciones de circulación establecidas para ese tramo de la vía.

Entre las señales de tránsito que se encuentran en las calles de Argentina, algunas establecen restricciones que los conductores deben reconocer para circular correctamente. Una de ellas es la que tiene forma circular, un borde rojo, fondo azul y el dibujo blanco de un colectivo.

Su diseño corresponde a la señal R.18, que indica circulación exclusiva para determinados tipos de vehículos, según el Decreto Reglamentario 196/2025.

Su significado depende del símbolo que aparece en el cartel y de las condiciones de circulación establecidas para ese tramo de la vía.

¿Qué significa la señal de tránsito con un colectivo blanco sobre fondo azul y círculo rojo?

La señal R.18 que muestra un colectivo blanco con un fondo azul y una circunferencia roja significa que el carril señalado es de uso exclusivo para el transporte público, de acuerdo al sistema de Señalización Vial Uniforme de Argentina. Este cartel pertenece al grupo de las señales reglamentarias o prescriptivas de restricción.

La normativa establece que deben colocarse al comienzo de la vía o del carril exclusivo y repetirse en zonas urbanas después de cada intersección. Su objetivo es ordenar la circulación y reservar determinados espacios para los vehículos autorizados.

¿Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo, fondo azul y un símbolo de colectivo? Fuente: Ley de Tránsito

¿Qué otras variantes de la señal R.18 existen y qué deben hacer los conductores?

Encontrarse con la señal R.18 que contiene un colectivo implica evitar ingresar al carril reservado para el transporte público, si no está autorizado a utilizarlo. Para continuar con la circulación, debe seguir las indicaciones viales y utilizar los carriles habilitados para su vehículo.

No obstante, la señal R.18 tiene otras variantes, según el tipo de circulación que se busca reservar. Entre ellas, se encuentran las destinadas a motocicletas, bicicletas, peatones y jinetes, por lo que es importante reconocer el símbolo que aparece en cada cartel antes de avanzar.

¿En qué categorías se dividen las señales de tránsito?

En función de lo que indiquen, establezcan orienten o adviertan, las señales de tránsito se dividen en distintas categorías, tales como: