Acompaña el mate del desayuno, sostiene el sándwich del almuerzo, dice presente en la merienda y no falta a la hora de probar la salsa en la cena. Sin embargo, pocas preparaciones han sufrido tanto el estigma de las dietas restrictivas ni han tenido una “mala prensa” tan poco justificada como el pan.

En el marco del Mes del Pan, es momento de hacerle justicia y poner en valor a uno de los pilares más nobles, prácticos e integradores de la cultura alimentaria.

Un viaje de 14.400 años: adaptabilidad y supervivencia

El pan no es una moda ni un invento reciente. La evidencia arqueológica demuestra que nos acompaña desde hace unos 14.400 años —los primeros vestigios se hallaron en el noreste de Jordania, elaborados por comunidades cazadoras-recolectoras mucho antes del consolidamiento de la agricultura.

Desde entonces, el cereal cambió, evolucionaron las técnicas de fermentación y las formas de producción. Pero su esencia se mantuvo inalterable: la capacidad de transformar un recurso básico en un alimento accesible, nutritivo y versátil.

“El pan tiene una historia de adaptación que acompaña la propia evolución de nuestra alimentación. Hoy tenemos la posibilidad de tomar ese conocimiento acumulado durante miles de años y utilizarlo para mejorar su perfil nutricional, sin perder la versatilidad que lo convirtió en un alimento tan presente en distintas culturas”, reflexiona Melina Kalmanovich (M.N. 10.994), Licenciada en Nutrición en colaboración con Grupo Bimbo.

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Mitos bajo la lupa: ni enemigo ni superalimento

Reconciliarse con el pan requiere derribar algunos mitos muy arraigados sobre la mesa:

¿El pan engorda por sí solo? Ningún alimento aislado determina la calidad de nuestra salud o el peso corporal. El impacto depende del patrón alimentario en su conjunto, la frecuencia, las cantidades y las necesidades particulares de cada persona.

¿El blanco es “malo” y el integral es “bueno”? El pan puede funcionar como una base práctica para construir una comida completa al combinarlo con fuentes de proteína, grasas saludables, verduras y semillas. Por eso, la clave está en la variedad y en el equilibrio.

No restes, sumá: Comer saludable no significa eliminar ingredientes ni vivir en privación permanente, sino aprender a combinar y contextualizar lo que comemos.

De hecho, las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) incluyen al pan dentro del grupo prioritario de cereales y legumbres para el consumo diario. Además, por políticas públicas de fortificación, los panes en Argentina se elaboran con harinas enriquecidas con hierro, ácido fólico y vitaminas del grupo B.

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El vehículo perfecto para tus comidas cotidianas

A nivel global, la fibra representa un nutriente crítico: el 90% de la población mundial no alcanza las dosis recomendadas (de 25 a 38 gramos diarios). En ese escenario, una simple rebanada de pan (especialmente en sus variantes integrales o con granos enteros) es la gran aliada para cerrar la brecha nutricional.

Más allá del nutriente aislado, el pan actúa como el soporte ideal para armar comidas completas:

Combinación propuesta Aporte clave Tostada con palta y huevo Suma grasas saludables, proteínas de calidad y cereales integrales para encarar el día. Sándwich de pollo y vegetales Pan integral, hojas verdes, tomate y queso untable: una solución práctica, balanceada y sabrosa. Tostada con hummus y vegetales La combinación justa entre cereales, legumbres y fibras frescas para una merienda o cena liviana.

La constante reinvención de un clásico: el aporte de Bimbo Argentina

En Argentina, la cadena del trigo conecta al campo pampeano, los molinos y las panaderías con la mesa familiar. Pero este camino no se detiene: evoluciona día a día gracias al desarrollo y la innovación industrial. En este escenario, Bimbo Argentina lidera la transformación de la categoría, redefiniendo el rol del pan de molde y adaptándolo a los nuevos hábitos del consumidor.

Para responder a diferentes estilos de vida y preferencias de nutrición, Grupo Bimbo Argentina desarrolló un portafolio de productos diverso e innovador:

Línea Bimbo Artesano: Una propuesta que rescata el sabor y la textura de la panadería artesanal mediante procesos de fermentación natural con masa madre. En sus versiones Brioche, blanco e integral..

Panes Integrales y con semillas: Formulaciones diseñadas para maximizar el aporte de fibra alimentaria y nutrientes esenciales. Destacan opciones como el Pan Bimbo con Lino y las variedades integrales elaboradas con harina de grano entero, pensadas para mantener la salud digestiva y una energía sostenida sin resignar sabor.

Variedades especiales para cada momento: Desde sus tradicionales versiones de pan blanco hasta formatos de pan de hamburguesa y pancho de la línea Artesano, la marca busca garantizar la máxima esponjosidad sin aditivos artificiales innecesarios, respetando las normas de fortificación de harinas del país.

“Cuando pensamos en la evolución del pan, no se trata solamente de crear nuevas variedades, sino de aprovechar un alimento que ya forma parte de la vida cotidiana para aportar nutrientes que muchas personas necesitan incorporar en mayor cantidad. La fibra es un claro ejemplo: mejorar su presencia en alimentos de consumo habitual contribuye directamente a cerrar la brecha nutricional”, añade Melina Kalmanovich.

Celebrar el Mes del Pan implica reconocer su lugar en nuestra historia, cotidianeidad y nutrición. Gracias al compromiso con la calidad y la mejora de perfiles nutricionales de firmas como Grupo Bimbo en el país, hoy contamos con más y mejores opciones para que la decisión de comer rico, variado y saludable esté al alcance de todos.