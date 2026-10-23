Bicarbonato de sodio en la alfombra del baño

El bicarbonato de sodio puede ayudar a neutralizar los malos olores y refrescar las alfombras del baño.

De hecho, en su guía de limpieza segura, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) incluye este ingrediente entre las alternativas para desodorizar: recomienda espolvorearlo sobre la superficie, dejarlo actuar durante al menos 15 minutos y después aspirarlo.

Por qué recomiendan bicarbonato para las alfombras del baño

La EPA recomienda el bicarbonato de sodio como una alternativa para desodorizar alfombras secas. Su guía indica que se debe distribuir sobre la superficie, esperar al menos 15 minutos y aspirar. Si el olor persiste, el procedimiento puede repetirse.

En las alfombras del baño, este método puede servir para refrescar el tejido entre lavados y reducir los olores.

Cómo limpiar la alfombra del baño con bicarbonato de sodio

Retirá la alfombra del piso y esperá hasta que esté completamente seca antes de aplicar el bicarbonato de sodio. Espolvoreá una capa ligera sobre la superficie, sin empapar ni humedecer el material. Esperá al menos 15 minutos, como indica la EPA para desodorizar alfombras. Aspirá cuidadosamente el bicarbonato. Si la alfombra tiene una base antideslizante, comprobá que la aspiradora sea adecuada para el material.

Antes de aplicar este método, revisá las instrucciones de limpieza de la alfombra y probá el producto en una zona poco visible. Si el fabricante no recomienda el uso de polvos o la aspiración, es preferible seguir sus indicaciones.

El bicarbonato se aplica sobre la alfombra seca y se deja actuar durante al menos 15 minutos antes de aspirarlo. IA Gemini

Para qué sirve y qué no puede hacer el bicarbonato

El bicarbonato puede ayudar a controlar los olores, pero no debe confundirse con un desinfectante ni con un tratamiento para eliminar el moho. Tampoco reemplaza el lavado cuando la alfombra acumula suciedad, restos de jabón o manchas.

Los CDC recomiendan limpiar las alfombras con productos adecuados para textiles, lavarlas según las indicaciones del fabricante cuando sea posible y secarlas completamente

Cómo evitar que la alfombra del baño acumule humedad y mal olor

La humedad persistente favorece el crecimiento de moho . Por eso, además de utilizar bicarbonato cuando sea necesario, conviene colgar la alfombra después de ducharse, ventilar el baño y evitar dejarla extendida sobre un piso mojado.

La EPA advierte que el moho puede crecer dentro de materiales porosos, como las alfombras, y que resulta difícil eliminarlo por completo cuando penetra en sus fibras.

Si aparecen manchas de moho o un olor persistente a humedad, el bicarbonato no es suficiente: hay que evaluar el estado de la alfombra y seguir las recomendaciones de limpieza del fabricante. En algunos casos, puede ser necesario reemplazarla.

Cada cuánto conviene limpiar la alfombra del baño

Como referencia, se recomienda lavar la alfombra del baño una vez por semana y con mayor frecuencia si la usan varias personas o permanece húmeda durante mucho tiempo. El bicarbonato puede utilizarse entre lavados para ayudar a controlar los malos olores, siempre sobre la alfombra seca.