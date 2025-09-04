Palo para los propietarios: el Gobierno podría expropiarles la vivienda en estos casos

El Estado tiene la facultad de ejecutar la expropiación de un inmueble en diferentes situaciones y esta práctica no tiene que ver con deudas, sino con satisfacciones de la utilidad pública. Por tal motivo, es importante saber en qué casos puede hacerse efectivo este mecanismo.

Por qué el Estado puede expropiar un inmueble

Dentro de la Ley 13.264 de Expropiaciones en Argentina, se establece una serie de situaciones en las que el Estado puede confiscar un bien y/o inmueble para diversas utilidades.

Expropiación de propiedad

En este sentido, la normativa del Objeto de Expropiación indica que: "Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la 'utilidad pública', cualquiera sea su naturaleza jurídica, estén o no en el comercio, sean cosas o no".

Por qué se aplica la satisfacción de la utilidad pública de una propiedad

Según se destaca en el Artículo 2 del "Sujeto Expropiante", la declaración de utilidad pública se hará en cada caso, por ley," con referencia a bienes determinados", indica.

En ese sentido, se aclara que "cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación".

Por su parte, el Artículo 3 marca la siguiente aclaración: "Los concesionarios de obras o servicios públicos, para cuya realización se hubiere sancionado la expropiación, substituyen a la autoridad expropiante en los derechos y obligaciones que crea la presente ley, y que no sean atinentes a la calidad de poder político".



En qué casos se aplica el "objeto de la expropiación"

Además de la expropiación para la satisfacción de la utilidad pública, el Estado puede disponer de un inmueble, propiedad o superficie en los siguientes casos, los cuales se establecen en la Ley 13.264.