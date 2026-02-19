El medicamento Ozempic es muy utilizado en el mundo debido a sus beneficios para problemas renales, cardiovasculares y la diabetes. Ahora, un nuevo estudio demostró que sería capaz de reducir el deseo de alcohol en adultos. Así lo confirmó un grupo de investigadores de la Universidad Virginia Tech (EE UU) en un artículo publicado en la revista Scientific Reports. Junto al fármaco inyectable, se probaron otros productos como Wegovy o Mounjaro, que podrían tratar la adicción a las bebidas alcohólicas. Dentro del Ozempic y las demás drogas mencionadas, hay un principio activo que son los agonistas del receptor GLP-1, los cuales pueden ralentizar la velocidad en que el alcohol llega al torrente sanguíneo. “Si los GLP-1 hacen que el alcohol llegue más lentamente al cerebro, podrían reducir sus efectos y ayudar a que la gente beba menos”, explicó Alex DiFeliceantonio, profesor en Virginia Tech. La investigación que lideró Wareen Bickel se basó en manifestaciones previas en redes sociales, en las que personas afirmaban sentirse menos intoxicadas cuando estaban bajo tratamiento con este producto. En el experimento participaron 20 personas con obesidad, de las cuales la mitad estuvo bajo tratamiento con un fármaco GLP-1 y la otra no. De esta manera, le brindaron bebida alcohólica, cuya cantidad daría una concentración de alcohol en aire espirado del 0,08%. Los expertos chequearon la concentración del líquido, la presión arterial, glucosa y frecuencia cardíaca durante horas. A su vez, les consultaron repetidamente en qué estado se sentían. Sin embargo, aquellos que tomaron el medicamento admitieron sentirse menos ebrios. Justamente, observaron que el GLP-1 frenaba el vaciado gástrico, lo que obstaculiza la absorción del alcohol. “Usar un medicamento ya aprobado y seguro para ayudar a las personas a reducir la ingesta de alcohol podría ofrecer una vía rápida de ayuda”, explicó DiFeliceantonio. Los científicos todavía no recetan el Ozempic para tratar la adicción al alcohol, dado que sigue siendo un estudio preliminar. Más allá de esto, los autores entienden que los resultados son determinantes para continuar los estudios y algún día tratar el alcoholismo. “La posibilidad de ofrecer nueva esperanza a quienes luchan contra la adicción es lo que hace que este trabajo sea tan significativo”, sostuvo Fátima Quddos, otra investigadora de Virginia Tech.