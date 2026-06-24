Orgullo nacional: una ciudad fue elegida como la más innovadora de la Argentina en 2026.

Una ciudad cordobesa de poco más de 180.000 habitantes superó a casi 70 propuestas de todo el país y se quedó con el máximo reconocimiento a la innovación en gestión municipal que se entrega en Argentina.

Río Cuarto, Córdoba, obtuvo el Premio a la Innovación Local 2026 gracias a su programa de nocturnidad responsable “Más 16”.

La distinción la entregó la Red de Innovación Local de Argentina (RIL Argentina) el 13 de mayo de este año en el Teatro El Círculo de Rosario, en el marco de la Noche de Intendentes 2026, el encuentro bienal que reúne a equipos de gobierno, sector privado y referentes del tercer sector.

Río Cuarto, Córdoba, obtuvo el Premio a la Innovación Local 2026 gracias a su programa de nocturnidad responsable “Más 16”. Archivo.

La ceremonia también distinguió a otras 36 ciudades de nueve provincias con sellos temáticos y certificaciones de gestión eficiente.

Sin embargo, el Premio a la Innovación Local es la distinción individual más alta del sistema y solo se le otorga a una ciudad por edición.

Qué es el programa Más 16 y por qué ganó

El origen del programa está en un problema real y documentado. Una encuesta de la Unión de Estudiantes Secundarios sobre más de 2.000 casos reveló que el 97% de los adolescentes de 16 y 17 años se sentía excluido de la oferta nocturna legal de la ciudad.

Esa exclusión generó un circuito paralelo de fiestas clandestinas, traslados en transportes no autorizados y eventos masivos sin ningún marco de seguridad.

El municipio respondió con el Programa Más 16, una política pública que transforma la nocturnidad mediante un esquema de cogestión entre el Estado, las familias y el sector empresarial.

El sistema funciona así:

Los tutores validan su identidad a través de Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2 , la plataforma provincial con verificación biométrica.

Cargan una declaración jurada digital que habilita el ingreso del menor.

Al llegar al local, el personal escanea el DNI del joven y verifica en tiempo real si la autorización está activa.

El tutor recibe un correo automático inmediato con datos del horario, el local, la puerta y el personal interviniente .

La autorización se puede activar o revocar en cualquier momento desde el perfil del responsable

Los números que convenció al jurado

En febrero de 2026, más de 1.200 jóvenes celebraron el Último Primer Día (UPD), la tradicional noche previa al inicio del ciclo lectivo, bajo el formato regulado que habilita Más 16.

El circuito nocturno formalizado registra hoy una afluencia promedio de 1.200 jóvenes por fin de semana.

El Premio a la Innovación Local evaluó cinco criterios:

Innovación.

Inteligencia colectiva.

Implementación.

Impacto.

Sostenibilidad.

Meses después, la iniciativa ya tuvo una primera réplica formal en la localidad de Santa Catalina-Holmberg y recibió consultas de otros municipios del país.

En ese sentido, la replicabilidad del modelo fue uno de los factores que inclinó la balanza: no es una solución de una ciudad grande para sus propios problemas, sino un esquema que cualquier municipio puede adaptar con infraestructura tecnológica ya existente.