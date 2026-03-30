La estación, conocida como Chongqing East Railway Station, fue oficialmente inaugurada el 27 de junio de 2025 después de un periodo de construcción que se extendió por siete años. Este ambicioso proyecto requirió una inversión de 7.800 millones de dólares y presenta una arquitectura que fusiona el estilo cyberpunk con elementos naturales característicos de la región montañosa de Chongqing. El transporte moderno ha alcanzado un hito significativo con la apertura de la estación de tren más grande del mundo. Este complejo, situado en la ciudad china de Chongqing, representa un avance sin precedentes en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano. Con una superficie de más de 1,22 millones de metros cuadrados, el complejo ferroviario es comparable a 170 canchas de fútbol y tiene la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora. La Chongqing East Railway Station, desde su acceso principal, se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Este complejo cuenta con 15 plataformas y 29 vías, organizadas de tal manera que se minimiza la congestión, incluso durante las horas pico. En su interior, se disponen más de 5.000 asientos, de los cuales mil están equipados con puertos USB, además de ofrecer una variedad de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que abarcan cada sector del recinto. Desde la estación es posible viajar a ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en trayectos que oscilan entre seis y ocho horas. Asimismo, establece conexiones entre las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, lo que refuerza la posición de la región como un eje fundamental del sistema ferroviario en China.