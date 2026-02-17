La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a emitir una advertencia sanitaria a nivel nacional y ordenó suspender de todos los supermercados y comercios un jabón líquido que se estaba comercializando sin cumplir con los requisitos legales. A través de la Disposición 232/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo sanitario informó que este producto no cumplía con las Buenas Prácticas de Fabricación del código de salud. El organismo sanitario informó que se prohibió este producto, ya que no contaba con datos de inscripción sanitaria, lo que lo convierte en ilegal: ANMAT explicó que el producto no tenía datos de inscripción sanitaria. Por eso, ordenó la suspensión “en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentre regularizado”. El organismo de control también explicó que hubo otras dos razones para suspenderlo: ANMAT prohibió el uso, comercialización y publicidad del jabón nombrado por poner en riesgo la salud de los consumidores y a fin de evitar efectos adversos. Desde el organismo sanitario nacional señalaron que estos productos cosméticos, al no contar con la inscripción sanitaria, son considerados ilegítimos. Además, la falta de controles sanitarios y los reportes de reacciones adversas implican un riesgo para la salud de los usuarios. En caso de tener alguno de los productos cosméticos mencionados, la ANMAT recomienda: Las alteraciones en general no solo radican en el registro oficial, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original. De esta manera, el organismo sanitario recalcó que el producto implica “un riesgo para la salud, dado que no se conoce si los elementos utilizados para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales y no puede asegurarse que sean seguros ni eficaces“. “En caso de contar con aquellas con las características descritas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.