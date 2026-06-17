La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro inmediato de todos los supermercados de uno de los vinagres más populares por una falta grave que podría devenir en un eventual peligro para los usuarios.

La medida se hizo efectivo mediante la Resolución 3665/2026 y su prohibición alcanza también a las páginas de venta por internet.

¿Cuál es el vinagre ilegal que prohibió ANMAT?

Tras una investigación que determinó las irregularidades, el organismo de control ordenó el retiro de este producto:

“Vini Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos”

El proceso inició a partir de acciones de fiscalización y monitoreo, desarrolladas por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

En estas tareas se detectó la presencia de productos de la marca Vint que no contaban con el registro ante ANMAT. La documentación oficial detalla que se promocionaba con afirmaciones como: “El vinagre concentrado VINT es el único registrado en ANMAT en Argentina. No está permitido por ANMAT denominarlo ‘Vinagre de limpieza’. Por eso en su etiqueta lo encontrarás como Vinagre concentrado. Tiene 10% de acidez en ácido acético, más del doble de los vinagres tradicionales”.

La investigación determinó que los datos de registro del envase no correspondían a un establecimiento habilitado ni a un producto autorizado .

ANMAT verificó que el número de RNE no correspondía a un establecimiento habilitado. La firma MC Fragancias S.A. titular del registro de otro producto bajo la marca Vint, fue citada para el reconocimiento del artículo. La compañía declaró no reconocerlo como propio, ni la página web donde era promocionado .

¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre el vinagre peligroso?

La ANMAT resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea los productos ilegales “en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento“.

¿Cómo es el protocolo para productos falsos?

La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas.

Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

“En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde " , sumaron.