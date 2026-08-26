Los estudiantes de San Juan tendrán una modificación en su jornada escolar debido a las condiciones meteorológicas previstas para este miércoles 26 de agosto.

Las autoridades provinciales resolvieron suspender las actividades educativas como medida preventiva ante el alerta vigente por fuertes vientos.

La disposición fue adoptada luego del alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la recomendación realizada por la Dirección de Protección Civil de la provincia.

Suspenden las clases en San Juan: desde qué hora rige la medida

La suspensión comienza a regir a partir de las 13:30 de este miércoles 26 de agosto.

La decisión alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche, por lo que los alumnos que debían asistir durante esos horarios no tendrán actividades escolares presenciales.

La medida comprende a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial y tiene carácter preventivo.

Por qué suspendieron las clases en San Juan

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La decisión responde al alerta meteorológica por fuertes vientos que afecta a la provincia.

Según informó el Ministerio de Educación, la medida fue tomada luego del informe del SMN y siguiendo la recomendación de Protección Civil, ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas representen un riesgo para la comunidad educativa.

La suspensión busca evitar que estudiantes, docentes y demás integrantes de las instituciones deban trasladarse durante el período de mayor incidencia del fenómeno.

La suspensión alcanza a todos los niveles educativos

Uno de los puntos centrales del anuncio oficial es que la medida no se limita a un determinado nivel escolar.

La suspensión comprende:

Nivel inicial.

Nivel primario.

Nivel secundario.

Otras modalidades educativas contempladas por el sistema provincial.

Turnos interturno, tarde, vespertino y noche.

La disposición rige en los establecimientos educativos de la provincia alcanzados por la decisión.

También suspendieron los llamados para cubrir cargos docentes

La medida adoptada por Educación no se limita a las clases.

También quedaron anulados los llamados previstos para este miércoles destinados a cubrir cargos docentes y horas cátedra. Según informó la cartera educativa, los directores deberán generar nuevamente esas convocatorias.

Además, el Ministerio recordó a los equipos directivos y docentes que se encuentra activo el Plan de Contingencia establecido mediante la Resolución N.º 12277-ME-2024.