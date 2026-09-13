Suspenden las clases este martes 15 de septiembre en una localidad de la provincia de Córdoba.

Septiembre tendrá un nuevo día no laborable para los habitantes de una ciudad de Córdoba.

El martes 15 de septiembre será una jornada especial para algunos habitantes de la provincia debido a las celebraciones por el Día de Nuestra Señora de los Dolores.

La medida fue establecida mediante el Decreto N.º 17.646 y alcanza a distintos sectores de la actividad pública. Para las actividades comerciales, industriales y de servicios, la adhesión será optativa.

¿Por qué es día no laborable el martes 15 de septiembre?

El martes 15 de septiembre se celebra el Día de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de Villa Dolores.

La fecha tiene una especial importancia para la ciudad y cada año se realizan actividades vinculadas con la celebración de su fiesta patronal.

Por este motivo, mediante el Decreto N.º 17.646, se estableció el 15 de septiembre como día no laborable en Villa Dolores .

¿Quiénes no trabajan el martes 15 de septiembre?

El día no laborable alcanza a las actividades administrativas públicas, judiciales, docentes y bancarias.

Por lo tanto, quienes desarrollen sus tareas dentro de estos sectores en Villa Dolores estarán alcanzados por la disposición correspondiente al 15 de septiembre.

En cambio, para las actividades industriales, comerciales y de servicios en general, la adhesión será de carácter optativo. Cada establecimiento podrá definir si adhiere a la jornada.

¿Cómo funcionará el comercio en Villa Dolores?

Se estableció el 15 de septiembre como día no laborable en Villa Dolores. Wikimedia Commons User: Dr Doofenshmirtz

Los comercios de Villa Dolores no tienen la obligación general de cerrar durante el martes 15 de septiembre.

La normativa establece que la adhesión será optativa para las actividades industriales, comerciales y de servicios en general.

Por eso, quienes necesiten realizar compras o utilizar algún servicio deberán consultar previamente con cada establecimiento para conocer si funcionará con normalidad.

¿Habrá clases el martes 15 de septiembre?

La actividad docente se encuentra expresamente incluida entre los sectores alcanzados por el día no laborable.

De esta manera, la disposición contempla al ámbito educativo de Villa Dolores durante la jornada del martes 15 de septiembre.



