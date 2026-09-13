Lavarse los pies con sal y vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan algunos expertos.

El cuidado de los pies suele quedar relegado en las rutinas diarias de higiene, a pesar de ser la zona del cuerpo que soporta todo el peso corporal y el impacto de la rutina.

Frente a la pesadez, las durezas o la sudoración excesiva, los baños de inmersión con sal gruesa y bicarbonato de sodio se consolidan como un remedio natural ampliamente recomendado por podólogos y especialistas en cosmetología para restaurar la salud podal.

Propiedades antiinflamatorias y exfoliación profunda

La mezcla de sal gruesa y bicarbonato actúa directamente sobre la circulación sanguínea y la textura de la piel.

La sal, rica en minerales como el magnesio, genera un efecto osmótico que ayuda a reducir la hinchazón de los tobillos y a aliviar la tensión acumulada en los músculos del pie.

Por su parte, el bicarbonato de sodio funciona como un suave exfoliante que ablanda las durezas y los callos, facilitando la remoción de células muertas sin dañar la capa protectora de la piel.

Neutralización del olor y acción antiséptica

Otro de los grandes beneficios de este tratamiento casero radica en su capacidad para regular el pH de la piel.

La sudoración constante dentro del calzado crea un ambiente propenso al desarrollo de bacterias y hongos responsables del mal olor.

El bicarbonato de sodio neutraliza la acidez y altera el medio propicio para estos microorganismos, actuando como un desodorante natural , mientras que la sal ejerce una acción antiséptica ligera que previene infecciones superficiales.

Modo de preparación para un baño relajante

Temperatura del agua: Llenar un recipiente o palangana con agua tibia a una temperatura confortable que permita sumergir ambos pies por completo.

Proporciones recomendadas: Agregar dos cucharadas soperas de sal gruesa y dos cucharadas de Agregar dos cucharadas soperas de sal gruesa y dos cucharadas de bicarbonato de sodio , revolviendo el agua hasta que los cristales se disuelvan parcialmente.

Tiempo de reposo: Sumergir las extremidades durante 15 a 20 minutos para permitir que las propiedades desinflamatorias y ablandadoras actúen en profundidad.

Secado minucioso: Al finalizar, secar con una toalla prestando especial atención al espacio entre los dedos para evitar la acumulación de humedad remanente.

Aplicar este procedimiento de dos a tres veces por semana no solo revitaliza la piel y previene molestias habituales, sino que también funciona como una pausa relajante para combatir la fatiga general al final del día.