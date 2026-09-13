La limpieza de la cocina suele presentar desafíos complejos, y la rejilla del horno es habitualmente uno de los elementos más difíciles de descomprimir debido a la acumulación de grasa carbonizada y restos de comida quemada.

Aunque en el mercado abundan los desengrasantes industriales con químicos fuertes, existe una alternativa ecológica, económica y altamente efectiva que utiliza vinagre blanco como componente principal para aflojar la suciedad sin demandar un esfuerzo físico excesivo.

La acción química del vinagre sobre la grasa

El secreto de este método reside en la acidez natural del vinagre blanco, cuyo ácido acético actúa ablandando las capas de grasa pegada y neutralizando los malos olores atrapados en el metal.

Cuando el vinagre entra en contacto con la materia grasa, descompone las cadenas de lípidos endurecidas por las altas temperaturas del horneado, facilitando que se desprendan de la estructura metálica.

Al combinarse con agua caliente y bicarbonato de sodio , se produce una reacción efervescente inofensiva que penetra en los rincones más inaccesibles de la rejilla.

Rociar vinagre sobre las rejillas del horno: para qué sirve y por qué lo recomiendan Imagen creada con IA

Este proceso no solo disuelve el tizne y la mugre incrustada, sino que también elimina la película pegajosa que suele formarse con el uso diario, devolviendo el brillo original sin rayar la superficie cromada ni desgastar las soldaduras de la pieza.

Paso a paso para aplicar el truco en casa

Preparación del remojo: Colocar la rejilla sucia en la pileta de la cocina previamente tapada o en un recipiente de gran tamaño. Cubrir la pieza por completo con agua muy caliente.

Incorporación de la mezcla: Verter dos tazas de vinagre blanco y agregar tres cucharadas soperas de bicarbonato de sodio sobre el agua. Dejar actuar la solución durante un mínimo de dos horas o, para un resultado óptimo, durante toda la noche.

Enjuague sin fricción: Cumplido el tiempo de reposo, la suciedad se habrá desprendido en su totalidad. Pasar una esponja suave para retirar los restos aflojados, enjuagar con abundante agua limpia y secar con un paño seco antes de volver a colocarla en el horno.

Recomendaciones para prevenir la acumulación de suciedad

Mantener la higiene del horno de forma preventiva evita tener que recurrir a limpiezas profundas con tanta frecuencia. Colocar una bandeja junta-gotas en el nivel inferior durante las cocciones con alto contenido graso impide que los jugos caigan directamente sobre las varillas inferiores .

Asimismo, pasar un paño humedecido con vinagre diluido apenas el horno se enfríe luego de cada uso ayuda a neutralizar los residuos salpicados antes de que vuelvan a quemarse y adherirse con el calor del siguiente uso.