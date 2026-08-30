El calendario de agosto tendrá un nuevo día de descanso este lunes 31 de agosto, que permitirá a miles de personas extender el fin de semana durante tres jornadas.

La medida alcanza a una localidad de la provincia de Buenos Aires y fue establecida para conmemorar una fecha especial de su historia.

De esta manera, determinados trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un día adicional de descanso antes del comienzo de septiembre.

Feriado el lunes 31 de agosto: ¿a quiénes alcanza?

El lunes 31 será día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en Castelli. Esto significa que los trabajadores de estos sectores tendrán una jornada de descanso.

La jornada fue dispuesta oficialmente en el marco del aniversario fundacional del distrito bonaerense y tendrá un alcance específico según la actividad.

En tanto, para quienes se desempeñan en la industria, el comercio y las restantes actividades privadas, la jornada tendrá carácter de feriado optativo.

Por este motivo, la posibilidad de no trabajar dependerá de cada establecimiento y de la actividad correspondiente.

De esta manera, no todos los trabajadores de Castelli tendrán necesariamente el lunes libre, ya que el alcance de la medida varía según el ámbito laboral.

Feriado el lunes 31 de agosto: ¿a quiénes alcanza? ChatGPT

¿Por qué es feriado el lunes 31 en Castelli?

La jornada fue establecida para conmemorar el aniversario fundacional de Castelli.

El distrito bonaerense celebra su fecha de fundación el 31 de agosto, por lo que la provincia incorporó la jornada dentro del calendario de celebraciones locales.

El aniversario recuerda la creación del partido en 1865, cuando se establecieron sus límites territoriales y se reconoció su autonomía política. Este año, Castelli conmemora su 161° aniversario.

Así queda el fin de semana largo en Castelli

Para quienes estén alcanzados por el día no laborable y habitualmente tengan libres los sábados y domingos, el descanso se extenderá durante tres jornadas consecutivas:

Sábado 29 de agosto: fin de semana.

Domingo 30 de agosto: fin de semana.

Lunes 31 de agosto: jornada no laborable por el aniversario fundacional de Castelli.

Es importante remarcar que el lunes 31 no es un feriado nacional, por lo que el descanso adicional queda limitado a quienes se encuentren alcanzados por la normativa local.

El calendario oficial de feriados nacionales de 2026 no contempla esa fecha como feriado nacional.

¿Cuándo será el próximo feriado nacional?

Después de este descanso local, no habrá otro feriado nacional durante septiembre. Según el calendario oficial, el próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Así, para los habitantes de Castelli alcanzados por la medida, el lunes 31 representará una oportunidad de sumar un día de descanso al último fin de semana de agosto, antes de comenzar el mes de septiembre.