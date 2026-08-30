Miles de trabajadores tendrán una jornada de descanso especial durante septiembre gracias a un beneficio establecido por ley. Si bien no se trata de un feriado nacional, alcanza a los empleados de comercio de todo el país.

Septiembre traerá una buena noticia para uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores registrados en Argentina. Se trata del Día del Empleado de Comercio, una jornada de descanso reconocida por la Ley 26.541, que establece condiciones similares a las de un feriado nacional.

Qué dice la Ley 26.541 sobre el Día del Empleado de Comercio

La normativa dispone que cada 26 de septiembre se conmemore esta fecha, otorgando un beneficio especial para quienes se encuentren comprendidos dentro de la actividad mercantil .

El artículo 1° indica: “Establécese como descanso para los empleados de comercio, el día 26 de septiembre de cada año, en que se conmemora el Día del Empleado de Comercio”.

A su vez, el artículo 2° indica que durante esa jornada los trabajadores alcanzados por la norma no deberán prestar tareas, ya que el día se encuentra asimilado a un feriado nacional a todos los efectos legales.

La Ley se firmó en 2009.

De esta manera, los empleados de comercio cuentan con un día de descanso especial que reconoce su labor dentro de una de las actividades económicas más importantes del país.

Cuándo será el feriado para empleados de comercio en 2026

Este año, el 26 de septiembre caerá sábado, por lo que miles de trabajadores del sector podrán acceder al beneficio durante el fin de semana.

La medida alcanza a empleados que desempeñan tareas en supermercados, tiendas, autoservicios, shoppings y otros establecimientos incluidos dentro de la actividad comercial.

Quiénes acceden al beneficio