El Ejército completó la sexta y última incorporación del helicóptero Bell 407GXi.

El Ejército Argentino incorporó su tercer helicóptero Bell 407 GXi, una aeronave de origen canadiense que puede alcanzar una velocidad de crucero de 246 km/h y una autonomía máxima de cuatro horas, según las especificaciones del fabricante.

La recepción se realizó este martes en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires, y forma parte del proceso de modernización de las capacidades aéreas de las Fuerzas Armadas.

Con esta entrega, se completó la incorporación de seis helicópteros Bell 407 GXi adquiridos mediante un programa conjunto: tres destinados al Ejército y tres a la Fuerza Aérea Argentina.

Bell 407 GXi: cómo es el helicóptero que incorporó el Ejército Argentino

El Bell 407 GXi es un helicóptero liviano monoturbina diseñado para cumplir múltiples funciones: sus características de vuelo lo convierten en una plataforma adecuada para operar en zonas montañosas y entornos geográficos exigentes, donde la altura, las condiciones meteorológicas y las características del terreno representan desafíos para las tripulaciones.

Entre sus principales prestaciones se destacan una velocidad máxima de crucero de 246 km/h, un motor Rolls-Royce 250-C47E/4 y un sistema de aviónica digital Garmin G1000H NXi.

Este sistema incorpora funciones como la representación sintética del terreno y las alertas de proximidad, herramientas que contribuyen a mejorar la información disponible para la navegación y la seguridad durante el vuelo.

Entre sus funcionalidades más importantes, la aeronave también puede utilizarse para el transporte de personal y cargas, las evacuaciones sanitarias, las operaciones de búsqueda y rescate y la asistencia humanitaria ante emergencias.

A su vez, en determinadas configuraciones, el Bell 407 puede adaptarse para tareas de apoyo en la lucha contra incendios forestales mediante equipos específicos para transportar y descargar agua.

Cuánto puede volar el Bell 407 GXi y qué alcance tiene

El sexto y último Bell 407GXi del programa conjunto aterrizó en Campo de Mayo y será destinado a la V Brigada de Montaña, en Salta. Créditos: Argentina.gob.ar

El Bell 407 GXi alcanza una velocidad máxima de crucero de 246 km/h, equivalente a 133 nudos, según las especificaciones del fabricante.

En cuanto a su autonomía, Bell indica una resistencia máxima de cuatro horas de vuelo y un alcance de referencia de 624 kilómetros.

En una misión real, el tiempo de vuelo y la distancia que puede recorrer dependen de factores como la carga transportada, las condiciones meteorológicas, la altitud y las reservas de combustible.

Por qué el Gobierno incorporó nuevos helicópteros a las Fuerzas Armadas

La incorporación de los Bell 407 GXi forma parte de un proceso de reequipamiento que busca modernizar los medios aéreos, optimizar recursos y mejorar la interoperabilidad entre el Ejército y la Fuerza Aérea Argentina.

La nueva aeronave del Ejército tendrá como destino la V Brigada de Montaña General Manuel Belgrano, con asiento en Salta; su incorporación apunta a reforzar la movilidad y la capacidad de respuesta en ambientes geográficos exigentes, en particular en zonas montañosas, según informó el Ministerio de Defensa.

De esta manera, el programa busca contar con medios aéreos adecuados para las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas y completar un proceso de adquisición que se inició en 2023.