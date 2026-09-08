El Gobierno de Estados Unidos mantiene una medida que puede tener consecuencias directas sobre el pasaporte de quienes acumulan una deuda importante por manutención de hijos.

El Departamento de Estado confirmó que, cuando una persona debe más de un determinado monto en child support, las normas federales impiden emitirle un pasaporte estadounidense y, si ya posee uno vigente, este puede ser revocado.

La disposición no alcanza a cualquier retraso ni significa que el Gobierno retire automáticamente el documento ante una cuota impaga. Existe un procedimiento en el que intervienen las autoridades estatales, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y finalmente el Departamento de Estado.

El Gobierno revisará caso por caso: ¿a quiénes le quitan el pasaporte?

El punto determinante es el monto adeudado. Según la información oficial del Departamento de Estado, una persona que debe más de USD 2.500 en manutención de hijos no es elegible para recibir un pasaporte estadounidense.

Además, el Gobierno advierte expresamente que un pasaporte que ya se encuentra vigente puede ser revocado por esta misma causa.

Por lo tanto, no se trata simplemente de haberse retrasado algunos días en un pago. El mecanismo está dirigido a personas cuya deuda de child support supera el límite establecido y ha sido reportada a través del sistema correspondiente.

Cuando una persona debe más de USD 2.500 en manutención de hijos, las normas federales impiden emitirle un pasaporte y puede revocarle uno vigente. Shutterstock

Cómo funciona el proceso

El procedimiento no se activa automáticamente por una sola cuota atrasada. Para que una persona quede alcanzada por la restricción federal, la deuda de manutención infantil debe superar los USD 2.500 y ser informada por las autoridades correspondientes.

Primero, la agencia estatal encargada de hacer cumplir la manutención infantil identifica la deuda y reporta el caso al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Esa información puede luego ser utilizada por el Departamento de Estado para bloquear la emisión de un nuevo pasaporte o la renovación de uno existente.

Además, si la persona ya posee un pasaporte estadounidense vigente, el Departamento de Estado tiene facultades para revocarlo. En ese supuesto, el titular recibe una notificación oficial y el documento deja de ser válido para viajar internacionalmente.