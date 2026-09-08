Mantener el pasaporte vigente y en buenas condiciones es muy importante para poder acreditar identidad y acceder a viajes internacionales. Es justamente por su rol de identificación legal que cualquier modificación, marca o deterioro fuera de lo permitido puede generar inconvenientes.

Según lo que establece el Departamento de Estado, los pasaportes que presenten marcas no permitidas como sellos de recuerdo turísticos, pueden influir en la vigencia del pasaporte e impedir el embarque por falta de vigencia en viajes internacionales.

¿Qué pasa con los sellos y firmas no autorizadas en el pasaporte?

El Departamento de Estado aclara que no se deben agregar sellos, marcas ni inscripciones no oficiales en las páginas del pasaporte, incluyendo las estampas turísticas o de recuerdo que algunos sitios ofrecen a los visitantes.

Aunque estas marcas pueden parecer decorativas y quedar bien estéticamente, no están permitidas. Las autoridades recomiendan evitar:

Colocar sellos de recuerdo o turísticos que no hayan sido emitidos por una autoridad migratoria.

Escribir mensajes, anotaciones o realizar dibujos en las páginas.

Agregar firmas en espacios que no correspondan.

Incorporar cualquier otra marca ajena a las utilizadas oficialmente durante el viaje.

El Departamento de Estado aclara que no se deben agregar sellos, marcas ni inscripciones no oficiales en las páginas del pasaporte, incluyendo sellos turísticos o de recuerdo que algunos sitios ofrecen a los visitantes. Gemini

Mantener el pasaporte en buenas condiciones: ¿Cómo protegerlo del deterioro grave?

Las recomendaciones oficiales de las autoridades son:

Guardarlo en un lugar fresco y seco, y evitar baños o ambientes con mucha humedad. Caso contrario, utilizar paquetes disecantes para reducir el riesgo de aparición de moho.

No exponerlo al sol de forma prolongada.

No dejarlo cerca de radiadores, rejillas de ventilación u otras fuentes de calor.

Mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas.

Si el pasaporte presenta marcas no autorizadas, deterioro grave por la humedad u otros factores, o daños físicos como roturas o páginas arrancadas, se debe solicitar un nuevo pasaporte a través del Formulario DS-11.

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