Viajar al exterior requiere más que solo comprar los boletos de avión y realizar las reservas de hotel. Para empezar, los viajeros deben contar en la mayoría de los casos con un pasaporte vigente o documento de identidad, en caso de que existan acuerdos internacionales.

Además, casi siempre se debe tramitar una visa o permiso de viaje para que se permita el ingreso al país, además de cumplir con otras reglas que pueden imponer las autoridades migratorias correspondientes. Conoce cuáles son las de España, Guatemala y El Salvador.

Requisitos para que un pasaporte se considere válido: ¿Qué reglas debe cumplir?

En términos generales, para que un pasaporte se considere vigente debe cumplir con algunos requisitos, además de los que puede imponer cada nación:

Encontrarse en buen estado físico:

No tener páginas rotas o arrancadas. No tener anotaciones o firmas no autorizadas. No presentar manchas u deterioro.

Estar dentro de su periodo vigencia y tener hasta seis meses de vigencia restantes, en algunos casos.

Contar con páginas libres para los sellos migratorios.

Se recomienda consultar los requisitos de cada destino antes de comprar los boletos y realizar las reservas.

En términos generales, para que un pasaporte se considere vigente debe cumplir con algunos requisitos, además de los que puede imponer cada nación. IA Gemini

Información para tener en cuenta: ¿Qué piden España, Guatemala y El Salvador para ingresar al país?

Para ingresar a España, los extranjeros deben cumplir con distintas condiciones dependiendo de la nacionalidad, como por ejemplo la necesidad de tramitar una visa. Se pide un pasaporte o documento de viaje vigente y tener un periodo restante de tres meses de vigencia, contar con solvencia económica para cubrir la estadía y presentar un pasaje de regreso.

Desde el 1 de enero de 2026, España fija como referencia económica 121,10 euros por persona y día, con un mínimo de 1.098,90 euros por viajero.

En Guatemala, el requerimiento de visa también varía dependiendo de la nacionalidad que tenga el viajero. Por eso, no todos los extranjeros deben cumplir las mismas exigencias. Se recomienda consultar si su nacionalidad está exenta de visa.

Guatemala forma parte del acuerdo CA-4 junto con El Salvador, Honduras y Nicaragua, y pueden ingresar a estos países con solo el Documento de Identidad.

El Salvador pide un pasaporte vigente y en buen estado, además de una visa salvadoreña en caso de que su nacionalidad lo requiera. Además, las autoridades migratorias podrían pedirle que demuestre que cuenta con los fondos para cubrir la estadía y hasta comprobantes de alojamiento.