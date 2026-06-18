La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con realizar un paro de colectivos que frene por completo el transporte público luego de que las cámaras empresariales cordobesas decidan abonar el aguinaldo en cuotas.

La medida generó rechazo absoluto en el sindicato y encendió las alarmas por un cese de tareas.

Paro de colectivos: por qué la UTA podría realizar un cese de tareas

Las cámaras empresariales de la provincia decidieron abonar los aguinaldos de los choferes en cuotas, lo cual encendió las alarmas del gremio de conductores.

Desde las empresas argumentan que no cuentan con los recursos necesarios para abonar el Salario Anual Complementario (SAC) en una cuota. mientras que el sindicato se planta firmemente en defensa de los ingresos de los choferes.

La negociación entró en una etapa decisiva para ver si el paro de colectivos se hace efectivo.

Crisis en el servicio de colectivos y amenaza por paro de colectivos

Los empresarios nucleados en la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) argumentan que la ecuación económica actual no funciona . El retraso en los pagos de los subsidios y el aumento de los precios encarece los costos de operación.

En la misma línea, señalaron una merma significativa en la cantidad de pasajeros transportados, lo que redujo la recaudación diaria.