Antes de romper esa tarjeta bancaria que venció o esa credencial del gimnasio que quedó obsoleta, hay que echar un rápido vistazo. El PVC rígido con el que están hechas —el mismo material que se usa en cañerías y revestimientos— tiene propiedades que el cartón y el papel simplemente no pueden igualar: no se dobla, no se moja, no se rompe con el uso diario y es fácil de limpiar. Con un poco de intervención, ese descarte se convierte en una etiqueta organizadora que dura años. La mayoría de las tarjetas de pago, fidelización y credenciales están fabricadas en PVC (cloruro de polivinilo) de entre 0,76 y 0,84 mm de espesor, con un formato estandarizado internacionalmente: 85,6 × 54 mm, conocido como ID-1. Ese tamaño uniforme —definido por la norma ISO/IEC 7810— es justamente una de sus ventajas para reutilizarlas: todas quedan iguales, lo que da un resultado visualmente prolijo sin ningún esfuerzo adicional. El problema ambiental es real. Según datos de la consultora Eurosmart, se producen alrededor de 3000 millones de tarjetas bancarias por año en todo el mundo. La gran mayoría termina en la basura general, donde el PVC puede tardar entre 400 y 1000 años en degradarse. Reutilizarlas antes de descartarlas —aunque sea por un tiempo— es una forma concreta de extender su ciclo de vida. No hace falta comprar casi nada. Con lo que hay en una casa alcanza: Si se quiere que el resultado sea más estético, elegir una paleta limitada: blanco, negro, beige, verde oliva o tonos tierra funcionan bien y hacen que las etiquetas parezcan parte de un sistema de organización pensado, no una manualidad de apuro. Por razones de seguridad, antes de reutilizar tarjetas bancarias, es conveniente cortarlas por el chip y el número, o inutilizarlas de alguna manera visible, para evitar cualquier riesgo de uso fraudulento. Por su parte, las de fidelización, credenciales o tarjetas de transporte sin chip financiero se pueden reutilizar directamente sin ese recaudo.