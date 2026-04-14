Cocinar suele ser entendido como un espacio de creatividad, rutina o incluso relajación. Sin embargo, hay un comportamiento cotidiano que llama la atención en muchas cocinas: limpiar utensilios y ordenar mientras se prepara la comida, en lugar de dejar todo para el final. Este hábito, que para algunos puede parecer una simple cuestión de orden, ha sido analizado desde la psicología, donde distintos estudios sugieren que podría estar relacionado con la forma en que las personas procesan la información y organizan sus tareas. Aun así, los especialistas coinciden en que no se trata de una regla absoluta. Limpiar mientras se cocina puede reflejar ciertas tendencias conductuales, pero no permite definir de manera concluyente la personalidad de una persona. Diversas investigaciones en Neurociencia han demostrado que los entornos desordenados pueden generar una sobrecarga cognitiva. Cuando el cerebro recibe múltiples estímulos visuales al mismo tiempo, debe invertir más esfuerzo en filtrar la información relevante. En este sentido, mantener la cocina ordenada mientras se prepara la comida puede facilitar la concentración y hacer que la actividad se perciba más fluida. El orden permite reducir distracciones y mejorar la eficiencia en tareas que requieren atención continua. El orden doméstico también ha sido vinculado con niveles de estrés. Estudios realizados en entornos familiares han encontrado que las personas que perciben su hogar como desordenado tienden a presentar niveles más altos de cortisol, la hormona asociada al estrés. Bajo esta lógica, limpiar mientras se cocina podría ser una estrategia para mantener un entorno controlado y reducir la tensión. En espacios como la cocina, donde se combinan múltiples tareas, el orden puede contribuir a una experiencia más tranquila. Desde la Psicología de la personalidad, este comportamiento se ha relacionado con el rasgo conocido como responsabilidad, dentro del modelo de los “Cinco Grandes”. Este rasgo se asocia con personas organizadas, planificadas y orientadas al cumplimiento de tareas. Quienes presentan niveles altos de responsabilidad tienden a evitar la acumulación de tareas y prefieren resolverlas de manera inmediata. Esto explicaría por qué algunas personas optan por limpiar mientras cocinan, manteniendo el control del entorno en todo momento. A pesar de las asociaciones encontradas, los expertos advierten que este comportamiento no permite establecer un perfil psicológico único. La conducta de limpiar mientras se cocina puede depender de múltiples factores más allá de la personalidad. Entre ellos se encuentran los hábitos aprendidos, la cultura del hogar, la disponibilidad de tiempo y las preferencias individuales. Por ello, aunque el orden puede estar vinculado a ciertos rasgos, no es un indicador definitivo del carácter de una persona.